В США впервые провели военный парад для короля Британии

Визит короля Великобритании Чарльза III в США.

В США впервые в истории состоялся военный парад в честь британского монарха. Торжество организовали во время официального визита короля Чарльза III в Вашингтон. Событие стало частью более широкой программы государственного приема и подчеркнуло союзнические отношения между странами.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой Fox News.

Трамп устроил парад для Чарльза ІІІ в Белом доме

Исторический парад прошел на территории Белого дома по инициативе президента Дональда Трампа. Вместе с королем Чарльзом III и королевой Камиллой он наблюдал за церемонией с балкона Трумэна.

Торжественный марш состоялся на Южной лужайке резиденции президента США.

В параде приняли участие около 500 военных, которые представляли все шесть родов войск Соединенных Штатов. Среди них — армия, морская пехота, военно-морские и воздушные силы, береговая охрана, а также космические силы, созданные во время первой каденции Трампа.

Читайте также:

Визит британского монарха в США продолжается по насыщенной программе. В частности, Чарльз III должен выступить перед обеими палатами Конгресса — он станет вторым монархом Великобритании, который получит такую возможность.

Завершится день торжественным банкетом в Белом доме в честь королевской четы.

Новини.LIVE информировали, что 27 апреля король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камиллой прибыл в США с государственным визитом. Он проходит по графику, несмотря на инцидент со стрельбой в Вашингтоне накануне.

Новини.LIVE также писали, что госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина провела встречу с королем Великобритании Чарльзом III и королевой Камиллой во время их визита в США. По ее словам, разговор состоялся в теплой атмосфере, а монарх отдельно выразил поддержку Украине.