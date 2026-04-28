Стефанишина встретилась с королем Чарльзом во время его визита в США

Ольга Стефанишина и король Чарльз.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина встретилась с королем Чарльзом III и его женой, королевой Камиллой. Королевская чета впервые за 19 лет посетила Соединенные Штаты.

Об этом госпожа посол сообщила в Facebook.

Как написала посолка, встреча с королевской четой состоялась во время официального мероприятия, организованного британской стороной.

"Во время официального мероприятия, организованного послом Соединенного Королевства в США, имела возможность пообщаться с королевской четой Чарльза и Камиллы. Атмосфера была очень теплой, несмотря на официальный формат события, и чувствовалась искренняя заинтересованность в разговоре", — отметила Стефанишина.

Она также отметила, что британский монарх отдельно обратился к украинской делегации.

"Особенно приятно отметить, что среди многочисленных почетных гостей король Чарльз III нашел возможность отдельно поздравить посла Украины и выразить свою поддержку украинскому народу. Это важный сигнал солидарности в сложное для нашего государства время", — подчеркнула дипломат.

Стефанишина добавила, что визит имеет историческое значение.

"Это особенно ценно, учитывая историчность визита: впервые за 19 лет британский монарх прибыл в Соединенные Штаты. Такие события подчеркивают уровень международного взаимодействия и внимание к глобальным вызовам", — сказала она.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 апреля британских монарх вместе с женой прибыл с официальным визитом в США. Король Чарльз и королева Камилла встретились с президентом Дональдом Трампом и первой леди Меланией.

Кроме того, мы писали, что Ольга Стефанишина стала свидетелем стрельбы во время ужина для корреспондентов в США. Мужчина пытался совершить покушение на Трампа.