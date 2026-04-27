Король Чарльз III прибыл в США: он встретится с Трампом
В понедельник, 27 апреля, король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камиллой прибыл в США с государственным визитом. Во время поездки он планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Также в программе визита предусмотрено выступление британского монарха перед Конгрессом.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.
Король Чарльз III прилетел в Америку
Государственный визит королевской четы в США проходит по плану, несмотря на инцидент со стрельбой, произошедший накануне в Вашингтоне на мероприятии для журналистов.
В Букингемском дворце подтвердили, что поездка не меняется после консультаций с правительством и службами безопасности по обе стороны Атлантики.
В заявлении представителя дворца отмечается, что решение было принято после согласований с соответствующими структурами:
"По итогам обсуждений, состоявшихся в течение дня по обе стороны Атлантики, и следуя рекомендациям правительства, мы можем подтвердить, что государственный визит их величеств состоится в соответствии с планом".
Также в Букингемском дворце поблагодарили все службы, которые участвуют в организации и сопровождении визита, и отвечают за безопасность.
По официальному маршруту, визит продлится около шести дней. Он начался в Вашингтоне, после чего запланированы поездки в Нью-Йорк и Вирджинию.
В то же время вопросы безопасности усилились после стрельбы во время ужина с участием журналистов в Вашингтоне. Инцидент вызвал дополнительное внимание накануне прибытия британской королевской семьи.
Президент США Дональд Трамп накануне прокомментировал визит, отметив, что ожидает встречи:
"Во-первых, король Чарльз поедет. И он замечательный человек. И мы с нетерпением ждем этого. Он действительно фантастический человек и потрясающий представитель".
Также он добавил, что визит происходит на фоне напряженных отношений между США и Великобританией из-за ряда международных вопросов.
