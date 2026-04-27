Видео

Король Чарльз III прибыл в США: он встретится с Трампом

Король Чарльз III прибыл в США: он встретится с Трампом

Дата публикации 27 апреля 2026 23:00
Король Чарльз III прибыл в США: он встретится с Трампом
Король Великобритании Чарльз III и королева Камила прибыли в США. Фото: Reuters

В понедельник, 27 апреля, король Великобритании Чарльз III вместе с королевой Камиллой прибыл в США с государственным визитом. Во время поездки он планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Также в программе визита предусмотрено выступление британского монарха перед Конгрессом.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

Король Чарльз III прилетел в Америку

Государственный визит королевской четы в США проходит по плану, несмотря на инцидент со стрельбой, произошедший накануне в Вашингтоне на мероприятии для журналистов.

В Букингемском дворце подтвердили, что поездка не меняется после консультаций с правительством и службами безопасности по обе стороны Атлантики.

В заявлении представителя дворца отмечается, что решение было принято после согласований с соответствующими структурами:

"По итогам обсуждений, состоявшихся в течение дня по обе стороны Атлантики, и следуя рекомендациям правительства, мы можем подтвердить, что государственный визит их величеств состоится в соответствии с планом".

Также в Букингемском дворце поблагодарили все службы, которые участвуют в организации и сопровождении визита, и отвечают за безопасность.

По официальному маршруту, визит продлится около шести дней. Он начался в Вашингтоне, после чего запланированы поездки в Нью-Йорк и Вирджинию.

В то же время вопросы безопасности усилились после стрельбы во время ужина с участием журналистов в Вашингтоне. Инцидент вызвал дополнительное внимание накануне прибытия британской королевской семьи.

Президент США Дональд Трамп накануне прокомментировал визит, отметив, что ожидает встречи:

"Во-первых, король Чарльз поедет. И он замечательный человек. И мы с нетерпением ждем этого. Он действительно фантастический человек и потрясающий представитель".

Также он добавил, что визит происходит на фоне напряженных отношений между США и Великобританией из-за ряда международных вопросов.

Новини.LIVE информировали, что 23 апреля британский принц Гарри посетил Киев. Во время поездки он встретился с украинскими ветеранами и волонтерами. Целью визита была поддержка украинцев и привлечение внимания мира к войне в Украине.

Новини.LIVE также писали, что принц Гарри заявил, что Украина уже доказала свою стойкость в войне. Он подчеркнул, что теперь главный вопрос — сможет ли мир отвечать решимости Украины. Также принц подчеркнул, что история будет оценивать не слова, а реальные действия международного сообщества.

США Дональд Трамп король Чарльз ІІІ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
