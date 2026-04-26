Трамп отреагировал на стрельбу на ужине и заявил о задержании стрелка

Дональд Трамп на ужине. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал инцидент на ужине с журналистами, где раздалась стрельба. По его словам, стрелок уже задержан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

Что сказал Трампа о стрельбе на виде с журналистами

"Вечер в Вашингтоне прошел просто замечательно. Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и смело. Стрелок задержан", — заявил Трамп.

Он добавил, что рекомендовал, чтобы все шло своим чередом, но отметил, что будет полностью руководствоваться указаниями правоохранительных органов. По его словам, они примут решение в ближайшие время.

"Независимо от этого решения, вечер будет совсем не таким, как планировалось, и нам просто придется повторить все заново", — резюмировал Трамп.

Обновлено в 04:40

Дональд Трамп опубликовал новый пост, в котором заявил, что через 30 минут проведет пресс-конференцию в зале для брифингов Белого дома.

Он также добавил, что поговорил с представителями, которые ответственные за проведения мероприятия, и анонсировал, что ужин будет перенесен на более поздний срок в течение 30 дней.

Что произошло

Как сообщало Новини.LIVE, около часа назад президент США Дональд Трамп был экстренно эвакуирован с ужина для корреспондентов Белого дома. Эвакуация произошла сразу после того, как на мероприятии прогремели несколько звуков, похожих на выстрелы.

Также мы писали, что 10 сентября 2025 года в США было совершено покушение на политического активиста Чарли Кирка, который был довольно близким к Трампу. В результате полученных ранений он погиб.