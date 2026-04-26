Трампа немедленно эвакуировали с ужина для журналистов после стрельбы

Президент США Дональд Трамп был немедленно эвакуирован с ужина для корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton. Это произошло после того, как прогремело несколько взрывов, похожих на стрельбу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в Х, Clash Report и CNN.

"Президент Трамп был выведен из зала для корреспондентов Белого дома агентами Секретной службы после того, как в помещении раздалось несколько громких взрывов", — написал Равид.

Параллельно Clash Report показало кадры с места, где проходил ужин и на которых было слышно звуки выстрелов.

Тем временем CNN пишет, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и члены кабинета Трампа, которые присутствовали на мероприятии — тоже были выведены.

Такоже источник сообщил CNN, что Трамп в безопасности. По словам представителя администрации, члены кабинета министров также чувствуют себя хорошо.

По словам представителей следствия, один из агентов Секретной службы США по радио сообщил о задержании стрелка. При этом некоторые другие СМИ писали, что стрелка якобы ликвидировали.

