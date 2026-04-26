Україна
Головна Новини дня Трампа негайно евакуювали з вечері для журналістів після стрілянини

Трампа негайно евакуювали з вечері для журналістів після стрілянини

Дата публікації: 26 квітня 2026 03:54
Трампа негайно евакуювали з вечері для журналістів після стрілянини
REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп був негайно евакуйований з вечері для кореспондентів Білого дому. Це сталося після того, як прогриміло кілька вибухів, схожих на стрілянину.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис журналіста Axios Барака Равіда в Х, Clash Report і CNN.

Негайна евакуація Трампа

"Президент Трамп був виведений із залу для кореспондентів Білого дому агентами Секретної служби після того, як у приміщенні пролунало кілька гучних вибухів", - написав Равід.

Паралельно Clash Report показало кадри з місця, де проходила вечеря і на яких було чутно звуки пострілів.

Новина доповнюється...

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

