Україна
Стрілянина у США — померла нацгвардійка, яка отримала поранення

Стрілянина у США — померла нацгвардійка, яка отримала поранення

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 07:48
Померла нацгвардійка, яка отримала поранення під час стрілянини у США
Стрілянина біля Білого дому. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент Дональд Трамп повідомив, що померла військовослужбовиця Нацгвардії США, яка отримала поранення внаслідок стрілянини біля Білого дому. Їй було 20 років.

Про це пише CNN. 

Читайте також:

Смерть нацгвардійки США

"На жаль, мушу повідомити вам, що за лічені секунди до того, як я вийшов до вас, мені повідомили, що службовець Нацгвардії Сара Бекстром із Західної Вірджинії померла. Вона більше не з нами", — сказав Дональд Трамп журналістам. 

За його словами, дівчині було 20 років, вона дуже шанована та чудова людина. Розпочала свою службу у червні 2023 року. 

Водночас відомо, що інший 24-річний постраждалий Ендрю Вулф наразі перебуває у критичному стані. Лікарі борються за його життя та роблять все можливе, аби врятувати. 

"Жорстокість підозрюваного нагадує нам, що немає важливішого пріоритету національної безпеки, ніж забезпечення повного контролю над людьми, які в'їжджають і залишаються в нашій країні", — підкреслив американський лідер.

Нагадаємо, 26 листопада біля Білого дому трапилася стрілянина. Підозрюваного одразу затримала поліція.

Стрілком виявився громадянин Афганістану, він діяв самостійно, однак мотиви того, що сталося, поки залишаються невідомими.

Після цього Дональд Трамп, що влада проведе перевірку всіх громадян Афганістану, які в'їхали до країни за часів Байдена.

США смерть Дональд Трамп стрілянина Білий дім
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
