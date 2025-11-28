Умерла нацгвардейка, которая получила ранения во время стрельбы в США

Стрельба возле Белого дома. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент Дональд Трамп сообщил, что умерла военнослужащая Нацгвардии США, которая получила ранения в результате стрельбы возле Белого дома. Ей было 20 лет.

Об этом пишет CNN.

Реклама

Читайте также:

Смерть нацгвардейца США

"К сожалению, должен сообщить вам, что за считанные секунды до того, как я вышел к вам, мне сообщили, что служащая Нацгвардии Сара Бекстром из Западной Вирджинии умерла. Она больше не с нами", — сказал Дональд Трамп журналистам.

По его словам, девушке было 20 лет, она очень уважаемый и замечательный человек. Начала свою службу в июне 2023 года.

В то же время известно, что другой 24-летний пострадавший Эндрю Вулф сейчас находится в критическом состоянии. Врачи борются за его жизнь и делают все возможное, чтобы спасти.

"Жестокость подозреваемого напоминает нам, что нет более важного приоритета национальной безопасности, чем обеспечение полного контроля над людьми, которые въезжают и остаются в нашей стране", — подчеркнул американский лидер.

Напомним, 26 ноября возле Белого дома произошла стрельба. Подозреваемого сразу задержала полиция.

Стрелком оказался гражданин Афганистана, он действовал самостоятельно, однако мотивы случившегося пока остаются неизвестными.

После этого Дональд Трамп, что власти проведут проверку всех граждан Афганистана, которые въехали в страну во времена Байдена.