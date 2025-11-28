Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стрельба в США — умерла нацгвардеец, которая получила ранения

Стрельба в США — умерла нацгвардеец, которая получила ранения

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 07:48
Умерла нацгвардейка, которая получила ранения во время стрельбы в США
Стрельба возле Белого дома. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент Дональд Трамп сообщил, что умерла военнослужащая Нацгвардии США, которая получила ранения в результате стрельбы возле Белого дома. Ей было 20 лет.

Об этом пишет CNN.

Реклама
Читайте также:

Смерть нацгвардейца США

"К сожалению, должен сообщить вам, что за считанные секунды до того, как я вышел к вам, мне сообщили, что служащая Нацгвардии Сара Бекстром из Западной Вирджинии умерла. Она больше не с нами", — сказал Дональд Трамп журналистам.

По его словам, девушке было 20 лет, она очень уважаемый и замечательный человек. Начала свою службу в июне 2023 года.

В то же время известно, что другой 24-летний пострадавший Эндрю Вулф сейчас находится в критическом состоянии. Врачи борются за его жизнь и делают все возможное, чтобы спасти.

"Жестокость подозреваемого напоминает нам, что нет более важного приоритета национальной безопасности, чем обеспечение полного контроля над людьми, которые въезжают и остаются в нашей стране", — подчеркнул американский лидер.

Напомним, 26 ноября возле Белого дома произошла стрельба. Подозреваемого сразу задержала полиция.

Стрелком оказался гражданин Афганистана, он действовал самостоятельно, однако мотивы случившегося пока остаются неизвестными.

После этого Дональд Трамп, что власти проведут проверку всех граждан Афганистана, которые въехали в страну во времена Байдена.

США смерть Дональд Трамп стрельба Белый дом
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации