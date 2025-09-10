Відео
Головна Новини дня У США стріляли в союзника Трампа — відео

У США стріляли в союзника Трампа — відео

Ua en ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 21:59
У Чарлі Кірка стріляли в США
Чарлі Кірк. Фото: AP

Американський консервативний політичний активіст, автор і засновник організації Turning Point USA, блогер і ведучий подкасту The Charlie Kirk Show Чарлі Кірк отримав поранення на заході в Юті. Поки невідомо, чи Кірк вижив внаслідок нападу.

Про це повідомляє The Guardian у середу, 10 вересня.

Читайте також:

Постріл у Кірка — що відомо

Постріл стався коли Кірк виступав і сидів під наметом у дворі Університету долини Юти. Він був там у рамках туру "Американське повернення", який проводить відділення TPUSA в долині Юти. 

Пресслужба TPUSA підтвердила Fox News, що Кірка поранили, але його стан невідомий.

Чим відомий Чарлі Кірк

Кірк відомий своєю активною підтримкою правих і консервативних рухів у США, виступами на тему політики, освіти та культури. Він, зокрема, виступав проти відправки зброї до України.

Він найбільш відомий як засновник Turning Point USA, некомерційної організації, яка прагне поширювати консервативні ідеї серед студентів у кампусах США. У нього 5,2 мільйона підписників на X та 7,3 мільйона підписників на TikTok.
Кірк є палким прихильником президента Дональда Трампа.

Стрілка затримали

Згодом у ЗМІ з’явилась інформація, що стрілка вже затримали.

Нагадаємо, 8 вересня двоє бойовиків ХАМАС у Єрусалимі відкрили стрілянину в автобусі.

30 серпня у Львові вбили Андрія Парубія.

