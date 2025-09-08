Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Теракт в Єрусалимі — у мережі показали момент стрілянини

Теракт в Єрусалимі — у мережі показали момент стрілянини

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 19:27
В Єрусалимі терористи відкрили стрілянину в автобусі — відео теракту
Місце теракту в Єрусалимі. Фото: REUTERS/Ammar Awad

У мережі показали момент теракту в Єрусалимі. Там двоє бойовиків ХАМАС у понеділок, 8 вересня, відкрили стрілянину в автобусі.

Відео зʼявилося у мережі.

Читайте також:

Теракт в Єрусалимі

Бойовики сіли в автобус на околиці міста, коли на вулиці перебували десятки людей. Вони застрелили шістьох, а також поранили 15.

У мережі зʼявилося відео з камери відеореєстратора автомобіля. На ньому видно, як люди втікають з зупинки громадського транспорту, коли пролунали постріли.

Двох нападників було ліквідовано, а згодом поліція затримала ще одного підозрюваного у причетності до теракту.

Водночас військові ЦАХАЛ продовжують прочісувати район у пошуках можливих спільників.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що бойовики ХАМАС прибули автомобілями з села Катана. Їхні мотиви наразі невідомі.

А 22 червня в столиці Сирії стався вибух в церкві. Повідомлялося, що терорист-смертник підірвав себе в будівлі з людьми.

теракт Ізраїль вбивство стрілянина Єрусалим
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
