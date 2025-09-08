В Иерусалиме террористы открыли стрельбу в автобусе — видео теракта

Теракт в Иерусалиме — в сети показали момент стрельбы
В сети показали момент теракта в Иерусалиме. Там двое боевиков ХАМАС в понедельник, 8 сентября, открыли стрельбу в автобусе.
Видео появилось в сети.
Теракт в Иерусалиме
Боевики сели в автобус на окраине города, когда на улице находились десятки людей. Они застрелили шестерых, а также ранили 15 человек.
В сети появилось видео с камеры видеорегистратора автомобиля. На нем видно, как люди убегают с остановки общественного транспорта, когда раздались выстрелы.
Двое нападавших были ликвидированы, а позже полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту.
В то же время военные ЦАХАЛ продолжают прочесывать район в поисках возможных сообщников.
Напомним, СМИ сообщали, что боевики ХАМАС прибыли на автомобилях из села Катана. Их мотивы пока неизвестны.
А 22 июня в столице Сирии произошел взрыв в церкви. Сообщалось, что террорист-смертник подорвал себя в здании с людьми.
