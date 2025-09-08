Видео
Україна
Теракт в Иерусалиме — в сети показали момент стрельбы

Теракт в Иерусалиме — в сети показали момент стрельбы

Дата публикации 8 сентября 2025 19:27
В Иерусалиме террористы открыли стрельбу в автобусе — видео теракта
Место теракта в Иерусалиме. Фото: REUTERS/Ammar Awad

В сети показали момент теракта в Иерусалиме. Там двое боевиков ХАМАС в понедельник, 8 сентября, открыли стрельбу в автобусе.

Видео появилось в сети.

Читайте также:

Теракт в Иерусалиме

Боевики сели в автобус на окраине города, когда на улице находились десятки людей. Они застрелили шестерых, а также ранили 15 человек.

В сети появилось видео с камеры видеорегистратора автомобиля. На нем видно, как люди убегают с остановки общественного транспорта, когда раздались выстрелы.

Двое нападавших были ликвидированы, а позже полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту.

В то же время военные ЦАХАЛ продолжают прочесывать район в поисках возможных сообщников.

Напомним, СМИ сообщали, что боевики ХАМАС прибыли на автомобилях из села Катана. Их мотивы пока неизвестны.

А 22 июня в столице Сирии произошел взрыв в церкви. Сообщалось, что террорист-смертник подорвал себя в здании с людьми.

теракт Израиль убийство стрельба Иерусалим
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
