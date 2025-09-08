Видео
Главная Новости дня В Иерусалиме масштабный теракт — есть погибшие и раненые

В Иерусалиме масштабный теракт — есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 12:38
Теракт в Иерусалиме 8 сентября — известно о 5 убитых — фото
В Иерусалиме произошел теракт. Фото: Reuters

В понедельник утром, 8 сентября, на въезде в Иерусалим в Израиле произошел теракт в общественном транспорте. Двое мужчин открыли огонь в автобусе, в результате чего пять человек погибли, около 20 получили ранения.

Об этом сообщает израильское издание N12.

Читайте также:

В Иерусалиме произошел теракт в автобусе

По сообщениям СМИ, стрельба произошла около 10:10 по местному времени на перекрестке Рамот на севере города. Двое мужчин открыли огонь в салоне автобуса. Солдат армии Израиля ликвидировал нападавших на месте.

Теракт в Єрусалимі - фото 8 вересня
Медики и полиция на месте теракта. Фото: Reuters

По предварительным данным, террористы прибыли на автомобилях из села Катана вблизи Рамаллы. Мотивы нападавших сейчас выясняются.

Полиция перекрыла движение транспорта, а ее представители заявили, что расследование инцидента продолжается. Все переправы в районе Иерусалима пока закрыты.

На видео с места происшествия видно, как испуганные люди в панике убегают из-под обстрела. Свидетели рассказывают, что после открытия огня на дороге и тротуаре оставались люди в бессознательном состоянии.

Теракт в Ізраїлі 8 вересня - фото
Последствия теракта в Иерусалиме. Фото: Reuters

Спасательная служба MDA сообщила, что среди пострадавших есть пожилые люди и женщины.

"Когда мы прибыли, то увидели людей, которые лежали без сознания на дороге, обочине и возле автобусной остановки. Было много разбитого стекла и хаоса. Мы начали оказывать помощь и транспортировать пострадавших в больницы", — рассказал парамедик MDA Надав Тайб.

По его словам, одной из тяжело раненых стала 70-летняя женщина, которая получила проникающие ранения верхней части тела. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Также помощь оказали женщине примерно 40 лет с огнестрельными ранениями, которую эвакуировали в стабильном состоянии.

Напомним, в Одесской области задержали женщину, которая занималась изготовлением взрывчатки.

А также мы писали, что на Житомирщине задержали двух парней, которые готовили теракт.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
