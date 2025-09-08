Теракт у Єрусалимі 8 вересня — відомо про 5 вбитих — фото

У Єрусалимі стався теракт. Фото: Reuters

У понеділок вранці, 8 вересня, на в'’їзді до Єрусалима в Ізраїлі стався теракт у громадському транспорті. Двоє чоловіків відкрили вогонь в автобусі, внаслідок чого п'ятеро людей загинули, близько 20 отримали поранення.

Про це повідомляє ізраїльське видання N12.

У Єрусалимі трапився теракт в автобусі

🚨UPDATE: The terrorists behind today’s attack in Jerusalem were reportedly Palestinians from Judea and Samaria.



They used a makeshift submachine gun to murder four Israelis and maim many others at a bus stop.



Police are examining a suspicious object—possibly an explosive—left… pic.twitter.com/5yHHOYwSch — Israel War Room (@IsraelWarRoom) September 8, 2025

За повідомленнями ЗМІ, стрілянина сталася близько 10:10 за місцевим часом на перехресті Рамот на півночі міста. Двоє чоловіків відкрили вогонь у салоні автобусу. Солдат армії Ізраїлю ліквідував нападників на місці.

Медики та поліція на місце теракту. Фото: Reuters

За попередніми даними, терористи прибули автомобілями з села Катана поблизу Рамалли. Мотиви нападників наразі з'ясовуються.

Поліція перекрила рух транспорту, а її представники заявили, що розслідування інциденту триває. Усі переправи в районі Єрусалима наразі закриті.

На відео з місця події видно, як перелякані люди в паніці тікають з-під обстрілу. Свідки розповідають, що після відкриття вогню на дорозі й тротуарі залишалися люди в непритомному стані.

Наслідки теракту в Єрусалимі. Фото: Reuters

Рятувальна служба MDA повідомила, що серед потерпілих є літні люди та жінки.

"Коли ми прибули, то побачили людей, які лежали непритомними на дорозі, узбіччі та біля автобусної зупинки. Було багато розбитого скла і хаосу. Ми почали надавати допомогу та транспортувати постраждалих до лікарень", — розповів парамедик MDA Надав Тайб.

За його словами, однією з тяжко поранених стала 70-річна жінка, яка отримала проникні поранення верхньої частини тіла. Її стан лікарі оцінюють як важкий. Також допомогу надали жінці приблизно 40 років із вогнепальними пораненнями, яку евакуювали в стабільному стані.

