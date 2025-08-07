Відео
Головна Новини дня Двоє неповнолітніх вчинили теракт у Житомирі — деталі від СБУ

Двоє неповнолітніх вчинили теракт у Житомирі — деталі від СБУ

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 17:59
Вибух у Житомирі 5 серпня — неповнолітні вчинили теракт
Затримання неповнолітніх, які вчинили теракт. Фото: СБУ

Двоє неповнолітніх ввечері 5 серпня вчинили у Житомирі теракт на замовлення Росії. Вони підірвали саморобну вибухівку в одному із мікрорайонів обласного центру.

Про це повідомили в Службі безпеки України (СБУ) 7 серпня. 

Читайте також:

Теракт у Житомирі 5 серпня

Правоохоронці з'ясували, що росіяни завербували 17-річну студентку місцевого профліцею та її однолітка. Вони потрапили в поле зору ворога, коли шукали легкого заробітку через Telegram-канали. 

Після вербування неповнолітні отримали інструкції від куратора з РФ, за якими виготовили саморобну вибухівку з підручних засобів. Для конспірації агенти купували складові до вибухівки у різних магазинах та на місцевих ринках.

"Для максимального ураження вони начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву — спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Потім фігуранти заклали вибухівку за координатами, які так само отримали на месенджер від куратора. На місці запланованого теракту агенти заховали телефонну камеру, через яку окупанти відстежили прибуття жертв на локацію і активували саморобний вибуховий пристрій", — розповіли в СБУ. 

Зазначається, що слідчі повідомили неповнолітнім про підозру у терористичному акті, що призвів до загибелі людини. Крім того, вони подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дівчину та юнакові загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, пізно ввечері 5 серпня у Житомирі пролунав потужний вибух. Внаслідок інциденту загинула одна людина, а ще одна постраждала. 

Також ми писали, що 23 липня СБУ запобігла теракту в центрі Києва. Правоохоронці затримали жінку, яка намагалася підірвати кафе.

СБУ теракт діти вибух Житомир вербування Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
