Вибух у Житомирі 5 серпня — неповнолітні вчинили теракт

Двоє неповнолітніх ввечері 5 серпня вчинили у Житомирі теракт на замовлення Росії. Вони підірвали саморобну вибухівку в одному із мікрорайонів обласного центру.

Про це повідомили в Службі безпеки України (СБУ) 7 серпня.

Теракт у Житомирі 5 серпня

Правоохоронці з'ясували, що росіяни завербували 17-річну студентку місцевого профліцею та її однолітка. Вони потрапили в поле зору ворога, коли шукали легкого заробітку через Telegram-канали.

Після вербування неповнолітні отримали інструкції від куратора з РФ, за якими виготовили саморобну вибухівку з підручних засобів. Для конспірації агенти купували складові до вибухівки у різних магазинах та на місцевих ринках.

"Для максимального ураження вони начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву — спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Потім фігуранти заклали вибухівку за координатами, які так само отримали на месенджер від куратора. На місці запланованого теракту агенти заховали телефонну камеру, через яку окупанти відстежили прибуття жертв на локацію і активували саморобний вибуховий пристрій", — розповіли в СБУ.

Зазначається, що слідчі повідомили неповнолітнім про підозру у терористичному акті, що призвів до загибелі людини. Крім того, вони подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дівчину та юнакові загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 серпня у Житомирі пролунав потужний вибух. Внаслідок інциденту загинула одна людина, а ще одна постраждала.

Також ми писали, що 23 липня СБУ запобігла теракту в центрі Києва. Правоохоронці затримали жінку, яка намагалася підірвати кафе.