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У Житомирі прогримів вибух — є загиблий

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 23:28
Що відомо про вечірній вибух у Житомирі 5 серпня 2025 року
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: 24tv.ua

Увечері у вівторок, 5 серпня, у Житомирі стався вибух. Унаслідок інциденту є загиблий і постраждалий.

Про це повідомили в Поліції Житомирської області.

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Вибух прогримів близько 20:00 поблизу вулиці Сурина Гора. На місці працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки, медики, рятувальники, працівники СБУ та прокурори.

За попередніми даними, один чоловік помер, іншого госпіталізували: він зазнав поранень.

Правоохоронці з'ясовують обставини події й вирішують питання щодо її правової кваліфікації.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва зловмисник підірвав квартиру. Крім того, він завдав поранень поліцейському.

Також ми повідомляли про те, що в ніч проти 5 серпня Лозова на Харківщині зазнало найбільш потужної дронової атаки від початку повномасштабної вторгнення. Через обстріл частина міста залишилася без світла, є поранені, серед зруйнованих об'єктів житлові будинки.

вибух поліція Житомир загиблі постраждалі
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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