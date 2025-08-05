Що відомо про вечірній вибух у Житомирі 5 серпня 2025 року

У Житомирі прогримів вибух — є загиблий
Увечері у вівторок, 5 серпня, у Житомирі стався вибух. Унаслідок інциденту є загиблий і постраждалий.
Про це повідомили в Поліції Житомирської області.
Що відомо про вибух у Житомирі
Вибух прогримів близько 20:00 поблизу вулиці Сурина Гора. На місці працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки, медики, рятувальники, працівники СБУ та прокурори.
За попередніми даними, один чоловік помер, іншого госпіталізували: він зазнав поранень.
Правоохоронці з'ясовують обставини події й вирішують питання щодо її правової кваліфікації.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва зловмисник підірвав квартиру. Крім того, він завдав поранень поліцейському.
Також ми повідомляли про те, що в ніч проти 5 серпня Лозова на Харківщині зазнало найбільш потужної дронової атаки від початку повномасштабної вторгнення. Через обстріл частина міста залишилася без світла, є поранені, серед зруйнованих об'єктів житлові будинки.
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