Что известно о вечернем взрыве в Житомире 5 августа 2025 года

В Житомире прогремел взрыв — есть погибший
Вечером во вторник, 5 августа, в Житомире произошел взрыв. В результате инцидента есть погибший и пострадавший.
Об этом сообщили в Полиции Житомирской области.
Что известно о взрыве в Житомире
Взрыв прогремел около 20:00 вблизи улицы Сурина Гора. На месте работают следователи, криминалисты, взрывотехники, медики, спасатели, работники СБУ и прокуроры.
По предварительным данным, один человек умер, другого госпитализировали: он получил ранения.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и решают вопрос касательно его правовой квалификации.
Напомним, в Дарницком районе Киева злоумышленник подорвал квартиру. Кроме того, он нанес ранения полицейскому.
Также мы сообщали о том, что в ночь на 5 августа Лозовая на Харьковщине подверглась наиболее мощной дроновой атаке с начала полномасштабного вторжения. Из-за обстрела часть города осталась без света, есть раненые, среди разрушенных объектов жилые дома.
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