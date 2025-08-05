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Главная Новости дня В Житомире прогремел взрыв — есть погибший

В Житомире прогремел взрыв — есть погибший

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 23:28
Что известно о вечернем взрыве в Житомире 5 августа 2025 года
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: 24tv.ua

Вечером во вторник, 5 августа, в Житомире произошел взрыв. В результате инцидента есть погибший и пострадавший.

Об этом сообщили в Полиции Житомирской области.

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Взрыв прогремел около 20:00 вблизи улицы Сурина Гора. На месте работают следователи, криминалисты, взрывотехники, медики, спасатели, работники СБУ и прокуроры.

По предварительным данным, один человек умер, другого госпитализировали: он получил ранения.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и решают вопрос касательно его правовой квалификации.

Напомним, в Дарницком районе Киева злоумышленник подорвал квартиру. Кроме того, он нанес ранения полицейскому.

Также мы сообщали о том, что в ночь на 5 августа Лозовая на Харьковщине подверглась наиболее мощной дроновой атаке с начала полномасштабного вторжения. Из-за обстрела часть города осталась без света, есть раненые, среди разрушенных объектов жилые дома.

взрыв полиция Житомир погибшие пострадавшие
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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