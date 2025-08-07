Видео
Главная Новости дня Двое несовершеннолетних совершили теракт в Житомире — детали

Двое несовершеннолетних совершили теракт в Житомире — детали

Дата публикации 7 августа 2025 17:59
Взрыв в Житомире 5 августа — несовершеннолетние совершили теракт
Задержание несовершеннолетних, которые совершили теракт. Фото: СБУ

Двое несовершеннолетних вечером 5 августа совершили в Житомире теракт по заказу России. Они взорвали самодельную взрывчатку в одном из микрорайонов областного центра.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ) 7 августа.

Читайте также:

Теракт в Житомире 5 августа

Правоохранители выяснили, что россияне завербовали 17-летнюю студентку местного профлицея и ее сверстника. Они попали в поле зрения врага, когда искали легкого заработка через Telegram-каналы.

После вербовки несовершеннолетние получили инструкции от куратора из РФ, по которым изготовили самодельную взрывчатку из подручных средств. Для конспирации агенты покупали составляющие к взрывчатке в разных магазинах и на местных рынках.

"Для максимального поражения они начинили взрывчатку гайками, а для дистанционного подрыва — снарядили мобильным телефоном с удаленным доступом для российских спецслужбистов. Затем фигуранты заложили взрывчатку по координатам, которые так же получили на мессенджер от куратора. На месте запланированного теракта агенты спрятали телефонную камеру, через которую оккупанты отследили прибытие жертв на локацию и активировали самодельное взрывное устройство", — рассказали в СБУ.

Отмечается, что следователи сообщили несовершеннолетним о подозрении в террористическом акте, который привел к гибели человека. Кроме того, они подали ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Девушке и юноше грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, поздно вечером 5 августа в Житомире прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погиб один человек, а еще один пострадал.

Также мы писали, что 23 июля СБУ предотвратила теракт в центре Киева. Правоохранители задержали женщину, которая пыталась взорвать кафе.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
