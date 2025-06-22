Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоПраздникиТехнологииНедвижимостьЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияКиноРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Дамаске террорист-смертник подорвал себя в церкви

В Дамаске террорист-смертник подорвал себя в церкви

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 20:17
Теракт в церкви Дамаска 22 июня, террорист-смертник подорвал себя
Церковь в Дамаске после теракта. Фото: RT Arabic
Ключові моменти Теракт в церкви Дамаска

В столице Сирии Дамаске в воскресенье, 22 июня, в греческой православной церкви Мар-Элиас произошел взрыв. По предварительной информации, террорист-смертник подорвал себя внутри здания, в котором в этот момент находилось много людей.

Об этом сообщает Reuters с уточнением, что представитель сил безопасности Дамаска пока не ответил на запрос о комментарии.

Реклама
Читайте также:

Теракт в церкви Дамаска

Первые данные говорят о том, что по меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения, более двух десятков ранены.

По словам свидетелей трагедии, мужчина ворвался в храм во время воскресной службы, открыл огонь по верующим, а затем подорвал себя.

Внимание, видео содержит чувствительные кадры, 18+

Как мы ранее сообщали, школьница сорвала теракт ФСБ в центре Ивано-Франковска. Девушка отказалась относить взрывное устройство в центр города и не побоялась рассказать все сотрудникам СБУ.

Напомним, СБУ провела успешную спецоперацию в Киеве, в результате которой удалось предотвратить серию террористических актов.

теракт убийство церковь Сирия жертвы
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации