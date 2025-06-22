Теракт в церкви Дамаска 22 июня, террорист-смертник подорвал себя

Церковь в Дамаске после теракта. Фото: RT Arabic

В столице Сирии Дамаске в воскресенье, 22 июня, в греческой православной церкви Мар-Элиас произошел взрыв. По предварительной информации, террорист-смертник подорвал себя внутри здания, в котором в этот момент находилось много людей.

Об этом сообщает Reuters с уточнением, что представитель сил безопасности Дамаска пока не ответил на запрос о комментарии.

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Первые данные говорят о том, что по меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения, более двух десятков ранены.

По словам свидетелей трагедии, мужчина ворвался в храм во время воскресной службы, открыл огонь по верующим, а затем подорвал себя.

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Как мы ранее сообщали, школьница сорвала теракт ФСБ в центре Ивано-Франковска. Девушка отказалась относить взрывное устройство в центр города и не побоялась рассказать все сотрудникам СБУ.

Напомним, СБУ провела успешную спецоперацию в Киеве, в результате которой удалось предотвратить серию террористических актов.