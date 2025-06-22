Теракт в церкви Дамаска 22 июня, террорист-смертник подорвал себя

В Дамаске террорист-смертник подорвал себя в церкви
В столице Сирии Дамаске в воскресенье, 22 июня, в греческой православной церкви Мар-Элиас произошел взрыв. По предварительной информации, террорист-смертник подорвал себя внутри здания, в котором в этот момент находилось много людей.
Об этом сообщает Reuters с уточнением, что представитель сил безопасности Дамаска пока не ответил на запрос о комментарии.
Теракт в церкви Дамаска
Первые данные говорят о том, что по меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения, более двух десятков ранены.
По словам свидетелей трагедии, мужчина ворвался в храм во время воскресной службы, открыл огонь по верующим, а затем подорвал себя.
Внимание, видео содержит чувствительные кадры, 18+
Как мы ранее сообщали, школьница сорвала теракт ФСБ в центре Ивано-Франковска. Девушка отказалась относить взрывное устройство в центр города и не побоялась рассказать все сотрудникам СБУ.
Напомним, СБУ провела успешную спецоперацию в Киеве, в результате которой удалось предотвратить серию террористических актов.
Читайте Новини.LIVE!