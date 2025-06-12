РФ готувала теракт у центрі Івано-Франківська — СБУ запобігла

Правоохоронці на місці події. Фото: СБУ/Telegram

Спецслужба РФ (ФСБ) готувала теракт у центрі Івано-Франківська. Однак завдяки школярці та діям Служби безпеки України й Нацполіції вдалося заболіти теракту.

Про це інформує пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 12 червня.

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ФСБ РФ готувала теракт в Івано-Франківську — що відомо

Зазначається, що контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли масштабному теракту в Івано-Франківську. За результатами дій на випередження заблоковано спробу ФСБ підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) у центральному парку міста.

Плани ворога вдалося зірвати завдяки 15-річній місцевій школярці, яка завчасно звернулася до чат-бота СБУ "Спали" ФСБшника" і повідомила про наміри російських окупантів завербувати її для вчинення теракту.

За матеріалами справи, на месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби й запропонував гроші в обмін на співпрацю.

Під час проведення оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити вибухівку, "підсилити" її гайками та заховати у термос.

А для того, щоб не викликати підозр у рідних, куратор з ФСБ доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі. Згодом російський спецслужбіст повідомив неповнолітній, що вона має доставити вибухівку до міського парку в годину пік, коли там буде максимальна кількість людей.

У цей момент ФСБ планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із неповнолітньою "агенткою". У такий спосіб загарбники сподівалися не лише вбити якомога більше цивільних мешканців, але й ліквідувати "виконавицю" як "зайвого свідка".

Як вдалося запобігти теракту — подробиці

Коли дівчина відмовилась відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати тим, що "здасть" її до СБУ.

Утім, українські правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої. Завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, а й задокументувати весь процес його підготовки — від вербування школярки до спроби її підриву рашистами.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), встановлюються всі особи рашистів, що можуть бути причетні до організації теракту.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

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