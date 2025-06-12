РФ готовила теракт в центре Ивано-Франковска — СБУ предотвратила

Правоохранители на месте происшествия. Фото: СБУ/Telegram

Спецслужба РФ (ФСБ) готовила теракт в центре Ивано-Франковска. Однако благодаря школьнице и действиям Службы безопасности Украины и Нацполиции удалось предотвратить теракт.

Об этом информирует пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 12 июня.

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ФСБ РФ готовила теракт в Ивано-Франковске — что известно

Отмечается, что контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили масштабный теракт в Ивано-Франковске. По результатам действий на опережение заблокирована попытка ФСБ взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в центральном парке города.

Планы врага удалось сорвать благодаря 15-летней местной школьнице, которая заблаговременно обратилась к чат-боту СБУ "Спали "ФСБшника" и сообщила о намерениях российских оккупантов завербовать ее для совершения теракта.

По материалам дела, на мессенджер девушки вышел сотрудник российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

Во время проведения оперативной комбинации правоохранители узнали, что по инструкции оккупантов несовершеннолетняя должна была изготовить взрывчатку, "усилить" ее гайками и спрятать в термос.

А для того, чтобы не вызвать подозрений у родных, куратор из ФСБ поручил девушке собирать взрывное устройство в съемной квартире. Впоследствии российский спецслужбист сообщил несовершеннолетней, что она должна доставить взрывчатку в городской парк в час пик, когда там будет максимальное количество людей.

В этот момент ФСБ планировала дистанционно взорвать взрывчатку вместе с несовершеннолетней "агенткой". Таким образом захватчики надеялись не только убить как можно больше гражданских жителей, но и ликвидировать "исполнительницу" как "лишнего свидетеля".

Как удалось предотвратить теракт — подробности

Когда девушка отказалась относить взрывное устройство в центр города, российский спецслужбист начал угрожать тем, что "сдаст" ее в СБУ.

Впрочем, украинские правоохранители сопровождали каждый шаг несовершеннолетней. Благодаря этому удалось не только предотвратить теракт, но и задокументировать весь процесс его подготовки — от вербовки школьницы до попытки ее подрыва рашистами.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления), устанавливаются все лица рашистов, которые могут быть причастны к организации теракта.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

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