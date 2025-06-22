Теракт у церкві Дамаска 22 червня, терорист-смертник підірвав себе

Церква у Дамаску після теракту. Фото: RT Arabic

У столиці Сирії Дамаску у неділю, 22 червня, в грецькій православній церкві Мар-Еліас стався вибух. За попередньою інформацією, терорист-смертник підірвав себе всередині будівлі, у якій у цей момент перебувало багато людей.

Про це повідомляє Reuters з уточненням, що речник сил безпеки Дамаска поки не відповів на запит про коментар.

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Перші дані говорять про те, що щонайменше 15 людей загинули внаслідок нападу, понад два десятки поранені.

За словами свідків трагедії, чоловік увірвався до храму під час недільної служби, відкрив вогонь по вірянах, а згодом підірвав себе.

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Як ми раніше повідомляли, школярка зірвала теракт ФСБ у центрі Івано-Франківська. Дівчина відмовилась відносити вибуховий пристрій до центру міста і не побоялась розповісти усе співробітникам СБУ.

Нагадаємо, СБУ провела успішну спецоперацію в Києві, в результаті якої вдалося запобігти серії терористичних актів.