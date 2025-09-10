Видео
Главная Новости дня В США стреляли в союзника Трампа — видео

В США стреляли в союзника Трампа — видео

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 21:59
В Чарли Кирка стреляли в США
Чарли Кирк. Фото: AP

Американский консервативный политический активист, автор и основатель организации Turning Point USA, блогер и ведущий подкаста The Charlie Kirk Show Чарли Кирк получил ранение на мероприятии в Юте. Пока неизвестно, выжил ли Кирк в результате нападения.

Об этом сообщает The Guardian в среду, 10 сентября.

Читайте также:

Выстрел в Кирка — что известно

Выстрел произошел когда Кирк выступал и сидел под палаткой во дворе Университета долины Юты. Он был там в рамках тура "Американское возвращение", который проводит отделение TPUSA в долине Юты.

Пресс-служба TPUSA подтвердила Fox News, что Кирка ранили, но его состояние неизвестно.

Чем известен Чарли Кирк

Кирк известен своей активной поддержкой правых и консервативных движений в США, выступлениями на тему политики, образования и культуры. Он, в частности, выступал против отправки оружия в Украину.

Он наиболее известен как основатель Turning Point USA, некоммерческой организации, которая стремится распространять консервативные идеи среди студентов в кампусах США. У него 5,2 миллиона подписчиков на X и 7,3 миллиона подписчиков на TikTok.
Кирк является горячим сторонником президента Дональда Трампа.

Стрелка задержали

Впоследствии в СМИ появилась информация, что стрелка уже задержали.

Напомним, 8 сентября двое боевиков ХАМАС в Иерусалиме открыли стрельбу в автобусе.

30 августа во Львове убили Андрея Парубия.

