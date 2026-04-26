Трамп відреагував на стрілянину на вечері та заявив про затримання стрільця

Дональд Трамп на вечері. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп уперше прокоментував інцидент на вечері з журналістами, де пролунала стрілянина. За його словами, стрілка вже затримано.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

Що сказав Трампа про стрілянину на зустрічі з журналістами

"Вечір у Вашингтоні пройшов просто чудово. Секретна служба і правоохоронні органи виконали фантастичну роботу. Вони діяли швидко і сміливо. Стрільця затримано", — заявив Трамп.

Він додав, що рекомендував, щоб усе йшло своєю чергою, але зазначив, що повністю керуватиметься вказівками правоохоронних органів. За його словами, вони ухвалять рішення найближчим часом.

"Незалежно від цього рішення, вечір буде зовсім не таким, як планувалося, і нам просто доведеться повторити все заново", - резюмував Трамп.

Оновлено о 04:40

Дональд Трамп опублікував новий пост, у якому заявив, що за 30 хвилин проведе пресконференцію в залі для брифінгів Білого дому.

Він також додав, що поговорив із представниками, які відповідальні за проведення заходу, і анонсував, що вечерю буде перенесено на пізніший термін протягом 30 днів.

Що сталося

Як повідомляло Новини.LIVE, близько години тому президент США Дональд Трамп був екстрено евакуйований з вечері для кореспондентів Білого дому. Евакуація сталася відразу після того, як на заході прогриміли кілька звуків, схожих на постріли.

Також ми писали, що 10 вересня 2025 року в США було скоєно замах на політичного активіста Чарлі Кірка, який був досить близьким до Трампа. Унаслідок отриманих поранень він загинув.