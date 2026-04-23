Принц Гарри: Мир должен соответствовать решимости Украины

Принц Гарри.

Герцог Сассекский, принц Гарри, заявил, что Украина уже доказала свою стойкость в войне, и теперь главный вопрос — готов ли мир соответствовать ее решимости. Он подчеркнул, что именно действия международного сообщества определят оценку этой войны в будущем.

Об этом член британской королевской семьи заявил во время форума по безопасности в Киеве в четверг, 23 апреля, передает Новини.LIVE.

Принц Гарри выступил на форуме в Киеве

По словам принца, Украина продемонстрировала лидерство, выдержку и инновационность, получив уважение мира.

"Поэтому вопрос уже не стоит, выстоит ли Украина. Вы уже ответили на этот вопрос. Вопрос в том, будет ли остальной мир отвечать вашей решимости. Потому что очень скоро эта война закончится, и история у нас спросит не то, что мы говорили, а то, что мы делали, у кого храбрость перевесила над осторожностью", — подчеркнул он.

Принц также отметил, что Украина не один на один с вызовами войны, ведь имеет широкую поддержку Европы и других партнеров.

Читайте также:

Отдельно он подчеркнул роль США в обеспечении международной безопасности и поддержке Украины.

"Именно сейчас настало время для американского лидерства показать свои выполнения международных обязательств не только через благотворительность, но и для того, чтобы доказать свою роль на международной арене ради стабильности", — добавил Гарри.

Как писали Новини.LIVE, принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом 23 апреля. Герцог Сассекский встретился с украинскими волонтерами и ветеранами.

Кроме того, во время своего выступления на 18-м Киевском форуме по безопасности принц Гарри заявил, что Украина стала лидером нового мира.