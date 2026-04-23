Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Вы сделали сверхвозможное: принц Гарри назвал Украину лидером нового мира

Вы сделали сверхвозможное: принц Гарри назвал Украину лидером нового мира

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 13:21
Принц Гарри. Фото: Новости.LIVE

Украина демонстрирует миру новый образец глобального лидерства через инновации и несокрушимое единство: принц Гарри выступил с мощной речью на 18-м Киевском форуме по безопасности. Герцог Сассекский отметил, что украинское сопротивление давно вышло за пределы локального конфликта, а передовые технологические разработки, в частности в области беспилотников, свидетельствуют о передовом подходе.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Принц Гарри назвал Украину образцом для мирового лидерства

Журналисты Новини.LIVE обратили внимание, что на выступление принц Гарри надел костюм и прицепил брошь двух флагов: Великобритании и Украины.

Брошь, которую надел принц Гарри. Фото: Новини.LIVE

По мнению герцога Сассекского, Украина с 2014 года находится в эпицентре борьбы, результаты которой определят судьбу мира далеко за пределами Восточной Европы.

Принц отметил, что украинские инновации перед лицом агрессии, в частности создание лучших в мире дронов, являются примером лидерства в реальном времени.

Читайте также:

"С начала полномасштабного нашествия украинский народ сделал что-то невероятное. Вы приспособились, вы держите удар и держите строй. Мало кто верил, что это будет возможно. Вы встаете крепко, боретесь и идете впереди, поскольку именно так выглядит лидерство в современном мире. Не только в военной мощи, но и в единстве, не только в стойкости, а также в инновациях перед лицом агрессии", — подчеркнул принц Гарри.

Герцог Сассекский провел параллели между нынешней ситуацией в Украине и собственным боевым опытом в Афганистане. Он подчеркивал, что настоящая мощь заключается не только в количестве оружия, а в доверии между союзниками и готовности совместно нести бремя войны. По словам Гарри, украинцы уже доказали, что способны рассеивать "тьму", о которой говорится в главной теме Форума.

"Я видел, как выглядит сила во время конфликтов. Я служил со своими союзниками в Афганистане, с разными странами, с разными бэкграундами, но они имели общую миссию и общую ответственность. Я вижу, что сегодня здесь то же самое. Сила не только в способности и военной мощи, но и в единстве, в доверии и в готовности держать это бремя вместе и выдерживать его", — отметил принц.

Как писал ранее Новини.LIVE, мастерство и опыт украинских военных отмечали и в США. Так недавно министр армии США Дэн Дрисколл во время слушаний в Палате представителей подтвердил, что украинские бойцы многому научили американских военных.

Добавим, что принц Гарри прибыл утром, 23 апреля, в Киев с неанонсированным визитом. Он принимает участие в Киевском форуме по безопасности.

принц Гарри Украина война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации