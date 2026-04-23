Вы сделали сверхвозможное: принц Гарри назвал Украину лидером нового мира

Принц Гарри.

Украина демонстрирует миру новый образец глобального лидерства через инновации и несокрушимое единство: принц Гарри выступил с мощной речью на 18-м Киевском форуме по безопасности. Герцог Сассекский отметил, что украинское сопротивление давно вышло за пределы локального конфликта, а передовые технологические разработки, в частности в области беспилотников, свидетельствуют о передовом подходе.

Принц Гарри назвал Украину образцом для мирового лидерства

Журналисты Новини.LIVE обратили внимание, что на выступление принц Гарри надел костюм и прицепил брошь двух флагов: Великобритании и Украины.

Брошь, которую надел принц Гарри.

По мнению герцога Сассекского, Украина с 2014 года находится в эпицентре борьбы, результаты которой определят судьбу мира далеко за пределами Восточной Европы.

Принц отметил, что украинские инновации перед лицом агрессии, в частности создание лучших в мире дронов, являются примером лидерства в реальном времени.

"С начала полномасштабного нашествия украинский народ сделал что-то невероятное. Вы приспособились, вы держите удар и держите строй. Мало кто верил, что это будет возможно. Вы встаете крепко, боретесь и идете впереди, поскольку именно так выглядит лидерство в современном мире. Не только в военной мощи, но и в единстве, не только в стойкости, а также в инновациях перед лицом агрессии", — подчеркнул принц Гарри.

Герцог Сассекский провел параллели между нынешней ситуацией в Украине и собственным боевым опытом в Афганистане. Он подчеркивал, что настоящая мощь заключается не только в количестве оружия, а в доверии между союзниками и готовности совместно нести бремя войны. По словам Гарри, украинцы уже доказали, что способны рассеивать "тьму", о которой говорится в главной теме Форума.

"Я видел, как выглядит сила во время конфликтов. Я служил со своими союзниками в Афганистане, с разными странами, с разными бэкграундами, но они имели общую миссию и общую ответственность. Я вижу, что сегодня здесь то же самое. Сила не только в способности и военной мощи, но и в единстве, в доверии и в готовности держать это бремя вместе и выдерживать его", — отметил принц.

Как писал ранее Новини.LIVE, мастерство и опыт украинских военных отмечали и в США. Так недавно министр армии США Дэн Дрисколл во время слушаний в Палате представителей подтвердил, что украинские бойцы многому научили американских военных.

Добавим, что принц Гарри прибыл утром, 23 апреля, в Киев с неанонсированным визитом. Он принимает участие в Киевском форуме по безопасности.