Ви зробили надможливе: принц Гаррі назвав Україну лідером нового світу

Україна демонструє світу новий взірець глобального лідерства через інновації та незламну єдність: принц Гаррі виступив із потужною промовою на 18-му Київському безпековому форумі. Герцог Сассекський наголосив, що український спротив давно вийшов за межі локального конфлікту, а передові технологічні розробки, зокрема в галузі безпілотників, свідчать про передовий підхід.

Журналісти Новини.LIVE звернули увагу, що на виступ принц Гаррі одягнув костюм та причепив брошку двох прапорів: Великої Британії та України.

На думку герцога Сассекського, Україна з 2014 року перебуває в епіцентрі боротьби, результати якої визначать долю світу далеко за межами Східної Європи.

Принц зазначив, що українські інновації перед обличчям агресії, зокрема створення найкращих у світі дронів, є прикладом лідерства в реальному часі.

Читайте також:

"Від початку повномасштабної навали український народ зробив щось неймовірне. Ви пристосувалися, ви тримаєте удар і тримаєте стрій. Мало хто вірив, що це буде можливо. Ви встаєте міцно, боретесь і йдете попереду, оскільки саме так виглядає лідерство в сучасному світі. Не лише в військовій потузі, а й в єдності, не лише в стійкості, а також в інноваціях під лицем агресії", — наголосив принц Гаррі.

Герцог Сассекський провів паралелі між нинішньою ситуацією в Україні та власним бойовим досвідом в Афганістані. Він підкреслював, що справжня міць полягає не лише в кількості зброї, а в довірі між союзниками та готовності спільно нести тягар війни. За словами Гаррі, українці вже довели, що здатні розсіювати "темряву", про яку йдеться в головній темі Форуму.

"Я бачив, як виглядає сила під час конфліктів. Я служив зі своїми союзниками в Афганістані, з різними країнами, з різними бекграундами, але вони мали спільну місію і спільну відповідальність. Я бачу, що сьогодні тут те ж саме. Сила не лише в спроможності і військовій потужності, але й в єдності, в довірі й в готовності тримати цей тягар разом і витримувати його", — зазначив принц.

Як писав раніше Новини.LIVE, майстерність та досвід українських військових відзначали й у США. Так нещодавно міністр армії США Ден Дрісколл під час слухань у Палаті представників підтвердив, що українські бійці багато чому навчили американських військових.

Додамо, що принц Гаррі прибув вранці, 23 квітня, у Київ з неанонсованим візитом. Він бере участь у Київському безпековому форумі.