Принц Гаррі у Києві: герцог Сассекський приїхав підтримати українців

Принц Гаррі. Фото: REUTERS/Jack Taylor

Британський принц Гаррі прибув до Києва у четвер, 23 квітня, з неочікуваним візитом, щоб висловити солідарність із українським народом, що чинить опір агресії. Герцог Сассекський зустрівся з ветеранами та волонтерами.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

"Мені приємно повернутися", — цими словами принц Гаррі розпочав свій візит до Києва, що став потужним сигналом підтримки для всієї країни.

Молодший син британського короля приїхав, аби особисто подякувати українцям за їхню неймовірну роботу та нагадати міжнародній спільноті про ціну свободи, яку щодня сплачує Україна.

Зустріч принца Гаррі. Фото: кадр з відео

Він підкреслив, що його мета — привернути увагу світу до стійкості українців та підтримати тих, хто щодня працює заради перемоги у надскладних умовах.

Принц Гаррі вітається на вокзалі. Фото: кадр з відео

Особливу увагу під час поїздки Гаррі приділив ветеранам та учасникам Invictus Games, фундатором яких він є. Він підкреслив, що світ має продовжувати бачити людські обличчя цієї війни та усвідомлювати масштаб щоденного подвигу українців.

Новини.LIVE зазначає, що принц Гаррі часто підтримує Україну. Його перший візит до нашої країни стався у 2025 році у квітні. Тоді він провів день у центрі Superhumans та зустрівся з українськими ветеранами.

Тоді він зазначав, що хоче не лише особисто побачити наслідки війни в Україні, а й прагне представити проєкти, що спрямовані для допомоги пораненим і постраждалим українцям від російської агресії.

Також принц Гаррі відвідував Україну у вересні 2025 році. Тоді прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко показала йому наслідки атаки Росії на Кабінет Міністрів України.