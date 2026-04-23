Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Принц Гаррі у Києві: герцог Сассекський приїхав підтримати українців

Принц Гаррі у Києві: герцог Сассекський приїхав підтримати українців

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 08:45
Принц Гаррі. Фото: REUTERS/Jack Taylor

Британський принц Гаррі прибув до Києва у четвер, 23 квітня, з неочікуваним візитом, щоб висловити солідарність із українським народом, що чинить опір агресії. Герцог Сассекський зустрівся з ветеранами та волонтерами.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

"Мені приємно повернутися", — цими словами принц Гаррі розпочав свій візит до Києва, що став потужним сигналом підтримки для всієї країни.

Молодший син британського короля приїхав, аби особисто подякувати українцям за їхню неймовірну роботу та нагадати міжнародній спільноті про ціну свободи, яку щодня сплачує Україна.

Зустріч принца Гаррі. Фото: кадр з відео

Він підкреслив, що його мета — привернути увагу світу до стійкості українців та підтримати тих, хто щодня працює заради перемоги у надскладних умовах.

Принц Гаррі вітається на вокзалі. Фото: кадр з відео

Особливу увагу під час поїздки Гаррі приділив ветеранам та учасникам Invictus Games, фундатором яких він є. Він підкреслив, що світ має продовжувати бачити людські обличчя цієї війни та усвідомлювати масштаб щоденного подвигу українців.

Новини.LIVE зазначає, що принц Гаррі часто підтримує Україну. Його перший візит до нашої країни стався у 2025 році у квітні. Тоді він провів день у центрі Superhumans та зустрівся з українськими ветеранами.

Тоді він зазначав, що хоче не лише особисто побачити наслідки війни в Україні, а й прагне представити проєкти, що спрямовані для допомоги пораненим і постраждалим українцям від російської агресії.

Також принц Гаррі відвідував Україну у вересні 2025 році. Тоді прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко показала йому наслідки атаки Росії на Кабінет Міністрів України. 

принц Гаррі Україна королівська родина
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації