Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, за яких умов введе жорсткі санкції проти Росії
Головна Новини дня Принц Гаррі відвідав Кабмін після влучання російської ракети

Принц Гаррі відвідав Кабмін після влучання російської ракети

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 15:55
Принц Гаррі приїхав до Києва та відвідав Кабмін — фото, відео
Принц Гаррі та Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Принц Гаррі під час неанонсованого візиту до Києва зустрівся із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Очільниця уряду показала герцогу Сассекському зруйновану будівлю Кабінету міністрів, у яку влучила російська ракета.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram у суботу, 13 вересня.

Реклама
Читайте також:

Принц Гаррі відвідав Кабмін

Під час зустрічі разом із прем'єркою принц на власні очі побачив наслідки атаки по урядовій будівлі, у яку влучила російська ракета "Іскандер".

Принц Гаррі відвідав Кабмін - фото
Принц Гаррі та Юлія Свириденко відвідали Кабмін. Фото: t.me/svyrydenkoy

У ході зустрічі Свириденко та принц Гаррі обговорили подальшу співпрацю у сфері реабілітації та допомоги українським військовим. Очільниця уряду подякувала герцогу за підтримку воїнів та організацію Ігор нескорених, у яких від 2017 року беруть участь і українські ветерани.

"Ці міжнародні спортивні змагання для ветеранів принц Гаррі заснував у 2014. Україна бере участь в них із 2017 року, і відтоді вони стали популярними і серед наших військових. Цього року на Іграх Україну представляла рекордна за розміром збірна із 35 учасників. Тепер наша мрія — Invictus Games мають доїхати і до України. У нас є для цього всі можливості. Тим більше нескореність — це синонім українського духу. І її щодня демонструють наші захисники і захисниці", — сказала Свириденко.

Принц Гаррі зустрівся із Юлією Свириденко
Зустріч принца Гаррі та Юлії Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Нагадаємо, принц Гаррі також зустрівся із українськими військовими під час свого візиту до столиці.

А також герцог Сассекський скуштував український борщ та сирники, а ще отримав подарунок від Євгена Клопотенка.

Кабінет міністрів принц Гаррі Юлія Свириденко королівська родина війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації