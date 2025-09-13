Принц Гаррі приїхав до Києва та відвідав Кабмін — фото, відео

Принц Гаррі та Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Принц Гаррі під час неанонсованого візиту до Києва зустрівся із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Очільниця уряду показала герцогу Сассекському зруйновану будівлю Кабінету міністрів, у яку влучила російська ракета.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram у суботу, 13 вересня.

Реклама

Читайте також:

Принц Гаррі відвідав Кабмін

Під час зустрічі разом із прем'єркою принц на власні очі побачив наслідки атаки по урядовій будівлі, у яку влучила російська ракета "Іскандер".

Принц Гаррі та Юлія Свириденко відвідали Кабмін. Фото: t.me/svyrydenkoy

У ході зустрічі Свириденко та принц Гаррі обговорили подальшу співпрацю у сфері реабілітації та допомоги українським військовим. Очільниця уряду подякувала герцогу за підтримку воїнів та організацію Ігор нескорених, у яких від 2017 року беруть участь і українські ветерани.

"Ці міжнародні спортивні змагання для ветеранів принц Гаррі заснував у 2014. Україна бере участь в них із 2017 року, і відтоді вони стали популярними і серед наших військових. Цього року на Іграх Україну представляла рекордна за розміром збірна із 35 учасників. Тепер наша мрія — Invictus Games мають доїхати і до України. У нас є для цього всі можливості. Тим більше нескореність — це синонім українського духу. І її щодня демонструють наші захисники і захисниці", — сказала Свириденко.

Зустріч принца Гаррі та Юлії Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Нагадаємо, принц Гаррі також зустрівся із українськими військовими під час свого візиту до столиці.

А також герцог Сассекський скуштував український борщ та сирники, а ще отримав подарунок від Євгена Клопотенка.