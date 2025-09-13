Євген Клопотенко та принц Гаррі у Києві 12 вересня 2025 року. Фото: Клопотенко/Facebook

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко пригостив принца Гаррі борщем та іншими традиційними стравами. Все це герцог Сассекський забрав із собою у потяг.

Про це Євген Клопотенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Клопотенко пригостив борщем принца Гаррі

Український шеф-кухар Євген Клопотенко пригостив принца Гаррі українським борщем та іншими традиційними стравами під час його візиту до України у п'ятницю, 12 вересня.

Клопотенко розповів, що вирішив передати герцогу Сассекському смак страви, яку найбільше любила його мати — принцеса Діана.

До меню увійшли борщ, качана каша, верещака та сирники. Усі ці страви принц забрав із собою в потяг.

"Принц Гаррі приїхав в Україну. І я одразу подумав: він має відчути смак того, що любила його мама. Бо колись одна англійка написала листа до палацу, щоб дізнатися, яку страву найбільше любила принцеса Діана. Відповідь була проста — borshch soup. Трохи адаптований, але суть лишається.

Тому разом зі "100 років тому вперед" ми наготували йому справжнього українського: борщ, качану кашу, верещаку і сирники. Все це поїхало з ним у потязі назад", — розповів Клопотенко.

Нагадаємо, що 12 вересня до Києва несподівано приїхав принц Гаррі — він мав в Україні низку важливих зустрічей.

Під час візиту до Києва 12 вересня принц Гаррі провів зустріч з українськими ветеранами — поспілкуватися з герцогом Сассекським прийшли близько 500 учасників бойових дій.