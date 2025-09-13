Евгений Клопотенко и принц Гарри в Киеве 12 сентября 2025 года. Фото: Клопотенко/Facebook

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко угостил принца Гарри борщом и другими традиционными блюдами. Все это герцог Сассекский забрал с собой в поезд.

Об этом Евгений Клопотенко сообщил на своей странице в Facebook.

Клопотенко угостил борщом принца Гарри

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко угостил принца Гарри украинским борщом и другими традиционными блюдами во время его визита в Украину в пятницу, 12 сентября.

Клопотенко рассказал, что решил передать герцогу Сассекскому вкус блюда, которое больше всего любила его мать — принцесса Диана.

В меню вошли борщ, качанная каша, верещака и сырники. Все эти блюда принц забрал с собой в поезд.

"Принц Гарри приехал в Украину. И я сразу подумал: он должен почувствовать вкус того, что любила его мама. Потому что когда-то одна англичанка написала письмо во дворец, чтобы узнать, какое блюдо больше всего любила принцесса Диана. Ответ был прост — borshch soup. Немного адаптирован, но суть остается.

Поэтому вместе со "100 років тому вперед" мы приготовили ему настоящего украинского: борщ, качану кашу, верещаку и сырники. Все это поехало с ним в поезде обратно", — рассказал Клопотенко.

Напомним, что 12 сентября в Киев неожиданно приехал принц Гарри — у него были в Украине важные встречи.

Во время визита в Киев 12 сентября принц Гарри провел встречу с украинскими ветеранами — пообщаться с герцогом Сассекским пришли около 500 участников боевых действий.