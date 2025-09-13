Принц Гарри приехал в Киев и посетил Кабмин — фото, видео

Принц Гарри и Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Принц Гарри во время неанонсированного визита в Киев встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Глава правительства показала герцогу Сассекскому разрушенное здание Кабинета министров, в которое попала российская ракета.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram в субботу, 13 сентября.

Реклама

Читайте также:

Принц Гарри посетил Кабмин

Во время встречи вместе с премьером принц воочию увидел последствия атаки по правительственному зданию, в которое попала российская ракета "Искандер".

Принц Гарри и Юлия Свириденко посетили Кабмин. Фото: t.me/svyrydenkoy

В ходе встречи Свириденко и принц Гарри обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере реабилитации и помощи украинским военным. Глава правительства поблагодарила герцога за поддержку воинов и организацию Игр непокоренных, в которых с 2017 года принимают участие и украинские ветераны.

"Эти международные спортивные соревнования для ветеранов принц Гарри основал в 2014 году. Украина участвует в них с 2017 года, и с тех пор они стали популярными и среди наших военных. В этом году на Играх Украину представляла рекордная по размеру сборная из 35 участников. Теперь наша мечта — Invictus Games должны доехать и в Украину. У нас есть для этого все возможности. Тем более непокорность — это синоним украинского духа. И ее ежедневно демонстрируют наши защитники и защитницы", — сказала Свириденко.

Встреча принца Гарри и Юлии Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Напомним, принц Гарри также встретился с украинскими военными во время своего визита в столицу.

А также герцог Сассекский попробовал украинский борщ и сырники, а еще получил подарок от Евгения Клопотенко.