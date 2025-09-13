Видео
Зеленский отметил госнаградами представителей киноиндустрии
Главная Новости дня Принц Гарри посетил Кабмин после попадания российской ракеты

Принц Гарри посетил Кабмин после попадания российской ракеты

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 15:55
Принц Гарри приехал в Киев и посетил Кабмин — фото, видео
Принц Гарри и Юлия Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Принц Гарри во время неанонсированного визита в Киев встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Глава правительства показала герцогу Сассекскому разрушенное здание Кабинета министров, в которое попала российская ракета.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram в субботу, 13 сентября.

Принц Гарри посетил Кабмин

Во время встречи вместе с премьером принц воочию увидел последствия атаки по правительственному зданию, в которое попала российская ракета "Искандер".

Принц Гаррі відвідав Кабмін - фото
Принц Гарри и Юлия Свириденко посетили Кабмин. Фото: t.me/svyrydenkoy

В ходе встречи Свириденко и принц Гарри обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере реабилитации и помощи украинским военным. Глава правительства поблагодарила герцога за поддержку воинов и организацию Игр непокоренных, в которых с 2017 года принимают участие и украинские ветераны.

"Эти международные спортивные соревнования для ветеранов принц Гарри основал в 2014 году. Украина участвует в них с 2017 года, и с тех пор они стали популярными и среди наших военных. В этом году на Играх Украину представляла рекордная по размеру сборная из 35 участников. Теперь наша мечта — Invictus Games должны доехать и в Украину. У нас есть для этого все возможности. Тем более непокорность — это синоним украинского духа. И ее ежедневно демонстрируют наши защитники и защитницы", — сказала Свириденко.

Принц Гаррі зустрівся із Юлією Свириденко
Встреча принца Гарри и Юлии Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Напомним, принц Гарри также встретился с украинскими военными во время своего визита в столицу.

А также герцог Сассекский попробовал украинский борщ и сырники, а еще получил подарок от Евгения Клопотенко.

Кабинет министров принц Гарри Юлия Свириденко королевская семья война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
