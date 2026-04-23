Главная Новости дня Принц Гарри в Киеве: герцог Сассекский приехал поддержать украинцев

Принц Гарри в Киеве: герцог Сассекский приехал поддержать украинцев

Дата публикации 23 апреля 2026 08:45
Принц Гарри в Киеве: герцог Сассекский приехал поддержать украинцев
Принц Гарри. Фото: REUTERS/Jack Taylor

Британский принц Гарри прибыл в Киев в четверг, 23 апреля, с неожиданным визитом, чтобы выразить солидарность с украинским народом, который сопротивляется агрессии. Герцог Сассекский встретился с ветеранами и волонтерами.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Принц Гарри приехал в Украину для выражения поддержки

"Мне приятно вернуться", — этими словами принц Гарри начал свой визит в Киев, который стал мощным сигналом поддержки для всей страны.

Младший сын британского короля приехал, чтобы лично поблагодарить украинцев за их невероятную работу и напомнить международному сообществу о цене свободы, которую ежедневно платит Украина.

Принц Гаррі в Києві
Встреча принца Гарри. Фото: кадр из видео

Он подчеркнул, что его цель — привлечь внимание мира к стойкости украинцев и поддержать тех, кто ежедневно работает ради победы в сверхсложных условиях.

Принц Гаррі в Києві 23 квітня
Принц Гарри здоровается на вокзале. Фото: кадр из видео

Особое внимание во время поездки Гарри уделил ветеранам и участникам Invictus Games, основателем которых он является. Он подчеркнул, что мир должен продолжать видеть человеческие лица этой войны и осознавать масштаб ежедневного подвига украинцев.

Новини.LIVE отмечает, что принц Гарри часто поддерживает Украину. Его первый визит в нашу страну произошел в 2025 году в апреле. Тогда он провел день в центре Superhumans и встретился с украинскими ветеранами.

Тогда он отмечал, что хочет не только лично увидеть последствия войны в Украине, но и стремится представить проекты, направленные для помощи раненым и пострадавшим украинцам от российской агрессии.

Также принц Гарри посещал Украину в сентябре 2025 года. Тогда премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала ему последствия атаки России на Кабинет Министров Украины.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
