Принц Гаррі: Cвіт має відповідати рішучості України

Герцог Сассекський, принц Гаррі, заявив, що Україна вже довела свою стійкість у війні, і тепер головне питання — чи готовий світ відповідати її рішучості. Він підкреслив, що саме дії міжнародної спільноти визначать оцінку цієї війни в майбутньому.

Про це член британської королівської родини заявив під час безпекового форуму в Києві в четвер, 23 квітня, передає Новини.LIVE.

Принц Гаррі виступив на форумі в Києві

За словами принца, Україна продемонструвала лідерство, витримку та інноваційність, здобувши повагу світу.

"Тому питання вже не стоїть, чи Україна вистоїть. Ви вже відповіли на це питання. Питання в тому, чи решта світу буде відповідати вашій рішучості. Тому що дуже скоро ця війна закінчиться, і історія в нас запитає не те, що ми говорили, а те, що ми робили, у кого хоробрість переважила над обережністю", — наголосив він.

Принц також зазначив, що Україна не є сам на сам із викликами війни, адже має широку підтримку Європи та інших партнерів.

Окремо він підкреслив роль США у забезпеченні міжнародної безпеки та підтримці України.

"Саме зараз настав час для американського лідерства показати свої виконання міжнародних зобов'язань не лише через благодійність, а й для того, щоб довести свою роль на міжнародній арені заради стабільності", — додав Гаррі.

Як писали Новини.LIVE, принц Гарі прибув до Києва з неанонсований візитом 23 квітня. Герцог Сассекський зустрівся з українськтими волонтерами та ветеранами.

Крім того, під час свого виступу на 18-му Київському безпековому форумі принц Гаррі заявив, що Україна стала лідером нового світу.