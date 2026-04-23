Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Принц Гаррі: Cвіт має відповідати рішучості України

Принц Гаррі: Cвіт має відповідати рішучості України

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 17:19
Принц Гаррі: Cвіт має відповідати рішучості України
Принц Гаррі. Фото: Reuters

Герцог Сассекський, принц Гаррі, заявив, що Україна вже довела свою стійкість у війні, і тепер головне питання — чи готовий світ відповідати її рішучості. Він підкреслив, що саме дії міжнародної спільноти визначать оцінку цієї війни в майбутньому.

Про це член британської королівської родини заявив під час безпекового форуму в Києві в четвер, 23 квітня, передає Новини.LIVE.

Принц Гаррі виступив на форумі в Києві

За словами принца, Україна продемонструвала лідерство, витримку та інноваційність, здобувши повагу світу.

"Тому питання вже не стоїть, чи Україна вистоїть. Ви вже відповіли на це питання. Питання в тому, чи решта світу буде відповідати вашій рішучості. Тому що дуже скоро ця війна закінчиться, і історія в нас запитає не те, що ми говорили, а те, що ми робили, у кого хоробрість переважила над обережністю", — наголосив він.

Принц також зазначив, що Україна не є сам на сам із викликами війни, адже має широку підтримку Європи та інших партнерів.

Окремо він підкреслив роль США у забезпеченні міжнародної безпеки та підтримці України.

"Саме зараз настав час для американського лідерства показати свої виконання міжнародних зобов'язань не лише через благодійність, а й для того, щоб довести свою роль на міжнародній арені заради стабільності", — додав Гаррі.

Як писали Новини.LIVE, принц Гарі прибув до Києва з неанонсований візитом 23 квітня. Герцог Сассекський зустрівся з українськтими волонтерами та ветеранами.

Крім того, під час свого виступу на 18-му Київському безпековому форумі принц Гаррі заявив, що Україна стала лідером нового світу.

принц Гаррі Україна війна в Україні
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації