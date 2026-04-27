Король Чарльз III прибув до США: він зустрінеться з Трампом

Король Великої Британії Чарльз III і королева Каміла прибули до США. Фото: Reuters

У понеділок, 27 квітня, король Великої Британії Чарльз III разом із королевою Каміллою прибув до США з державним візитом. Під час поїздки він планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Також у програмі візиту передбачений виступ британського монарха перед Конгресом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

Король Чарльз III прилетів до Америки

Державний візит королівського подружжя до США відбувається за планом, попри інцидент зі стріляниною, що стався напередодні в Вашингтоні на заході для журналістів.

У Букінгемському палаці підтвердили, що поїздка не змінюється після консультацій із урядом та безпековими службами по обидва боки Атлантики.

У заяві представника палацу наголошується, що рішення ухвалили після погоджень із відповідними структурами:

Читайте також:

"За підсумками обговорень, що відбулися протягом дня по обидва боки Атлантики, і дотримуючись рекомендацій уряду, ми можемо підтвердити, що державний візит їхніх величностей відбудеться відповідно до плану".

Також у Букінгемському палаці подякували всім службам, які беруть участь в організації та супроводі візиту, й відповідають за безпеку.

За офіційним маршрутом, візит триватиме близько шести днів. Він розпочався у Вашингтоні, після чого заплановані поїздки до Нью-Йорка та Вірджинії.

Водночас питання безпеки посилилися після стрілянини під час вечері за участі журналістів у Вашингтоні. Інцидент викликав додаткову увагу напередодні прибуття британської королівської родини.

Президент США Дональд Трамп напередодні прокоментував візит, зазначивши, що очікує на зустріч:

"По-перше, король Чарльз поїде. І він чудова людина. І ми з нетерпінням чекаємо цього. Він дійсно фантастична людина і приголомшливий представник".

Також він додав, що візит відбувається на тлі напружених відносин між США та Великою Британією через низку міжнародних питань.

Новини.LIVE інформували, що 23 квітня британський принц Гаррі відвідав Київ. Під час поїздки він зустрівся з українськими ветеранами та волонтерами. Метою візиту була підтримка українців і привернення уваги світу до війни в Україні.

Новини.LIVE також писали, що принц Гаррі заявив, що Україна вже довела свою стійкість у війні. Він наголосив, що тепер головне питання — чи зможе світ відповідати рішучості України. Також принц підкреслив, що історія оцінюватиме не слова, а реальні дії міжнародної спільноти.