Стрілянина у США: нападник був озброєний дробовиком

Правоохоронці біля місця стрілянини в США. Фото: REUTERS/Daniel Cole

На прийомі Асоціації кореспондентів при Білому домі озброєний чоловік почав стрілянину, внаслідок чого людей евакуювали, зокрема лідера США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса. Встановлено, що нападник був озброєний дробовиком. Крім того, у нього виявили пістолет та декілька ножів.

Про це повідомив начальник поліції округу Колумбія Джеффрі Керолл, передає Новини.LIVE.

BREAKING: The suspect was armed with MULTIPLE weapons, including a shotgun, handgun and several knives, before law enforcement stopped him, D.C. police chief says.



"As he ran through that checkpoint, members of law enforcement from the United States Secret Service intercepted…

Стрілянина у США

"Як зазначив мер, приблизно о 20:36 невідома особа здійснила напад на контрольно-пропускний пункт секретної служби у вестибюлі готелю", — каже Керолл.

За його словами, підозрюваний стріляв в агента Секретної служби, але його захистив бронежилет. Стрілець не отримав поранень, однак був доставлений до лікарні для обстеження.

"Ми перебуваємо на дуже ранній стадії розслідування", — додав Керолл.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE з посиланням на журналіста Барака Равида, Трамп та високопоставлені посадовці були евакуйовані з вечері для кореспондентів Білого дому, яка відбувалася в готелі Washington Hilton. Причиною стала стрілянина.

Лідер США заявив, що секретна служба та правоохоронці виконали фантастичну роботу. За його словами, стрільця затримали. Крім того, Трамп повідомив, що вечерю буде перенесено на пізніший термін. Він також показав фото стрільця.

За даними New York Post, нападником виявився 31-річний вчитель зі штату Каліфорнія. Ймовірно, він заздалегідь підготував довгоствольну зброю в зоні з мінімальним контролем біля входу на терасу, після чого почав стрілянину та спрямувався у бік бального залу.