Трамп показав фото стрільця і розповів подробиці стрілянини

Чоловік, який скоїв стрілянину. Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп заявив, що чоловіка, який вчинив стрілянину на його вечері з журналістами в готелі Washington Hilton, затримано. Також він опублікував кадри стрілка і відеозапис, як реагувала Секретна служба США.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому і пост Трампа в соцмережі Truth Social.

Що сказав Трамп про стрілка

За словами Трампа, чоловік увірвався на контрольно-пропускний пункт і навіть вистрілив в одного з офіцерів. Але все обійшлося, офіцер не постраждав, а нападника знешкодили.

"Чоловік увірвався на контрольно-пропускний пункт, озброєний кількома видами зброї, і був знешкоджений кількома дуже відважними співробітниками Секретної служби. Один офіцер отримав кулю з дуже близької відстані, але на ньому був бронежилет. Він почувається добре — жилет спрацював", — сказав президент США.

Він додав, що нападник затриманий і зараз правоохоронні органи прямують до його квартири. Як зазначив Трамп, чоловік живе в Каліфорнії. До слова, паралельно в його соцмережах було опубліковано кадри того, як увірвався чоловік.

Також Трамп сказав, що інцидент призвів до однієї хорошої речі — всі в залі на вечері відчули себе єдиним колективом: і політики, і журналісти, які критикують його.

"Ми повинні вирішити наші розбіжності. Скажу так: серед вас були республіканці, демократи, незалежні, консерватори, ліберали", — додав він.

Щодо вечері з журналістами Білого дому, президент заявив, що прийом відбудеться найближчим часом. За словами Трампа, він хотів би продовжити його сьогодні, але послухав вказівки силових відомств.

Тим часом виконуючий обов'язки генерального прокурора Тод Бланш заявив, що чоловікові, підозрюваному у відкритті вогню на вечері для журналістів, найімовірніше, невдовзі буде пред'явлено обвинувачення.

"З огляду на його поведінку, обвинувачення мають бути очевидними. Але, як ви почуєте, у зв'язку зі стріляниною буде пред'явлено безліч звинувачень, що стосуються незаконного зберігання вогнепальної зброї і всього іншого, що ми зможемо знайти проти цього хлопця", — зазначив Бланш.

Що сталося

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька годин тому у Трампа в готелі Washington Hilton була велика вечеря з журналістами Білого дому. Однак лідера США екстрено евакуювали після того, як у готелі пролунало кілька пострілів. Разом із Трампом були евакуйовані й інші високопоставлені чиновники США.

Через півгодини Дональд Трамп заявив, що стрілка затримали, а з чиновниками все гаразд. У ще одному пості він анонсував, що дасть незабаром пресконференцію, яку було розписано вище.