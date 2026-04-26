Трамп показал фото стрелка и рассказал подробности стрельбы

Президент США Дональд Трамп заявил, что мужчина, который совершил стрельбу на его ужине с журналистами в отеле Washington Hilton — задержан. Также он опубликовал кадры стрелка и видеозапись, как реагировала Секретная служба США.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома и пост Трампа в соцсети Truth Social.

Что сказал Трамп о стрелке

По словам Трампа, мужчина ворвался на контрольно-пропускной пункт и даже выстрелил одного из офицеров. Но все обошлось, офицер не пострадал, а нападавшего обезвредили.

"Мужчина ворвался на контрольно-пропускной пункт, вооруженный несколькими видами оружия, и был обезврежен несколькими очень отважными сотрудниками Секретной службы. Один офицер получил пулю с очень близкого расстояния, но на нем был бронежилет. Он чувствует себя хорошо — жилет сработал", — сказал президент США.

Он добавил, что нападавший задержан и сейчас правоохранительные органы направляются к его квартире. Как отметил Трамп, мужчина живет в Калифорнии. К слову, параллельно в его соцсетях были опубликованы кадры того, как ворвался мужчина.

Также Трамп сказал, что инцидент привел к одной хорошей вещи — все в зале на ужине почувствовали себя едиными коллективом: и политики, и журналисты которые критикуют его.

"Мы должны разрешить наши разногласия. Скажу так: среди вас были республиканцы, демократы, независимые, консерваторы, либералы", — добавил он.

Касаемо ужина с журналистами Белого дома, президент заявил, что прием пройдет в ближайшее время. По словам Трампа, он хотел бы продолжить его сегодня, но послушал указания силовых ведомств.

Тем временем исполняющий генерального прокурора Тод Бланш заявил, что мужчине, подозреваемому в открытии огня на ужине для журналистов, скорее всего, вскоре будут представлены обвинения.

"Учитывая его поведение, обвинения должны быть очевидны. Но, как вы услышите, в связи со стрельбой будет предъявлено множество обвинений, касающихся незаконного хранения огнестрельного оружия и всего остального, что мы сможем найти против этого парня", — отметил Бланш.

Что произошло

Как сообщало Новини.LIVE, пару часов назад у Трампа в отеле Washington Hilton был большой ужин с журналистами Белого дома. Однако лидера США экстренно эвакуировали после того, как в отеле прозвучало несколько выстрелов. Вместе с Трампом были эвакуированы и другие высокопоставленные чиновники США.

Спустя полчаса Дональд Трамп заявил, что стрелка задержали, а с чиновниками все в порядке. В еще одном посте он анонсировал, что даст вскоре на пресс-конференцию, которая была расписана выше.