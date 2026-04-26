Головна Новини дня ЗМІ дізналися, хто міг влаштувати стрілянину на вечері з Трампом

ЗМІ дізналися, хто міг влаштувати стрілянину на вечері з Трампом

Дата публікації: 26 квітня 2026 06:50
ЗМІ дізналися, хто міг влаштувати стрілянину на вечері з Трампом
Затриманий стрілець. Фото: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

Увечері в суботу, 25 квітня (за Києвом ранок 26 квітня), у Вашингтоні сталася стрілянина в готелі, де проходила вечеря президента США Дональда Трампа з журналістами з пулу Білого дому. Чоловіком, який влаштував стрілянину, виявився вчитель зі штату Каліфорнія.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост New York Post.

Реклама

Стрілянина на вечері з Трампом

Як пише видання, стрільцем виявився 31-річний Коул Аллен із Торранса (штат Каліфорнія), який є вчителем. Відповідну інформацію для NYP підтвердило джерело у федеральних правоохоронних органах.

Чоловіка затримали після того, як близько 20:30 біля головної зони огляду учасників заходу почалася стрілянина.

Реклама

Аллен, найімовірніше, зібрав "довгоствольну" зброю в слабко контрольованій зоні біля входу на терасу, після чого відкрив вогонь і кинувся в бік бального залу.

Реклама

"Він був у тій кімнаті... він витягнув її з сумки або чогось подібного", — сказала свідок і волонтерка Хелен Мабус, яка працювала на заході, додавши, що зброя "була довгою" і "не мала вигляду звичайного пістолета".

Що сталося

Як писало Новини.LIVE, у готелі Washington Hilton (у ніч на 26 квітня за Києвом) відбувалася вечеря президента США Дональда Трампа та інших високопосадовців із журналістами з пулу Білого дому. Однак лідера США екстрено евакуювали після того, як пролунали кілька звуків пострілів.

Приблизно за півгодини після евакуації Трамп заявив, що стрільця затримано, а з ним і чиновниками все добре.

Також ще приблизно за годину він показав фото затриманого стрілка і дав пресконференцію журналістам, де розповів деталі того, що сталося. За його словами, один з офіцерів був поранений, але бронежилет врятував його життя.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
Реклама

