СМИ узнали, кто мог устроить стрельбу на ужине с Трампом

Задержанный стрелок. Фото: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

Вечером в субботу, 25 апреля (по Киеву утро 26 апреля), в Вашингтоне произошла стрельба в отеле, где проходил ужин президента США Дональда Трампа с журналистами из пула Белого дома. Мужчиной, устроившим стрельбу, оказался учитель из штата Калифорния.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост New York Post.

Стрельба на ужине с Трампом

Как пишет издание, стрелком оказался 31-летний Коул Аллен из Торранса (штат Калифорния), который является учителем. Соответствующую информацию для NYP подтвердил источник в федеральных правоохранительных органах.

Мужчину задержали после того, как около 20:30 возле главной зоны досмотра участников мероприятия началась стрельба.

Аллен, скорее всего, собрал "длинноствольное" оружие в слабо контролируемой зоне возле входа на террасу, после чего открыл огонь и бросился в сторону бального зала.

"Он был в той комнате... он вытащил его из сумки или чего-то подобного", — сказала свидетельница и волонтер Хелен Мабус, работавшая на мероприятии, добавив, что оружие "было длинным" и "не выглядело как обычный пистолет".

Что произошло

Как писало Новини.LIVE, в отеле Washington Hilton (в ночь на 26 апреля по Киеву) проходил ужин президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников с журналистами из пула Белого дома. Однако лидера США экстренно эвакуировали после того, как прозвучали несколько звуков выстрелов.

Спустя примерно полчаса после эвакуации Трамп заявил, что стрелок задержан, а с ним и чиновниками все хорошо.

Также еще примерно через час он показал фото задержанного стрелка и дал пресс-конференцию журналистам, где рассказал детали случившегося. По его словам, один из офицеров был ранен, но бронежилет спас его жизнь.