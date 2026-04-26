Стрельба в США: нападавший был вооружен дробовиком

Правоохранители возле места стрельбы в США.

На приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме вооруженный мужчина начал стрельбу, в результате чего людей эвакуировали, в частности лидера США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Установлено, что нападавший был вооружен дробовиком. Кроме того, у него обнаружили пистолет и несколько ножей.

Об этом сообщил начальник полиции округа Колумбия Джеффри Кэролл, передает Новини.LIVE.

BREAKING: Подозреваемый был вооружен МНОГИМ оружием, включая дробовик, пистолет и несколько ножей, прежде чем правоохранительные органы остановили его, говорит начальник полиции округа Колумбия.



Стрельба в США

"Как отметил мэр, примерно в 20:36 неизвестный совершил нападение на контрольно-пропускной пункт секретной службы в вестибюле отеля", — говорит Кэролл.

По его словам, подозреваемый стрелял в агента Секретной службы, но его защитил бронежилет. Стрелок не получил ранений, однако был доставлен в больницу для обследования.

"Мы находимся на очень ранней стадии расследования", — добавил Кэролл.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Барака Равида, Трамп и высокопоставленные чиновники были эвакуированы с ужина для корреспондентов Белого дома, который проходил в отеле Washington Hilton. Причиной стала стрельба.

Лидер США заявил, что секретная служба и правоохранители выполнили фантастическую работу. По его словам, стрелка задержали. Кроме того, Трамп сообщил, что ужин будет перенесен на более поздний срок. Он также показал фото стрелка.

По данным New York Post, нападавшим оказался 31-летний учитель из штата Калифорния. Вероятно, он заранее подготовил длинноствольное оружие в зоне с минимальным контролем у входа на террасу, после чего начал стрельбу и направился в сторону бального зала.