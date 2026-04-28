Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стефанішина зустрілася з королем Чарльзом під час його візиту до США

Стефанішина зустрілася з королем Чарльзом під час його візиту до США

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 10:31
Стефанішина зустрілася з королем Чарльзом під час його візиту до США
Ольга Стефанішина та король Чарльз. Фото: facebook.com/olga.kravets.796

Посолка України у США Ольга Стефанішина зустрілася з королем Чарльзом III та його дружиною, королевою Каміллою. Королівське подружжя вперше за 19 років відвідало Сполучені Штати.

Про це пані посол повідомила у Facebook, передає Новини.LIVE.

Стефанішина зустрілися з королем і королевою Великої Британії

Як написала посолка, зустріч із королівським подружжям відбулася під час офіційного заходу, організованого британською стороною.

"Під час офіційного заходу, організованого послом Сполученого Королівства у США, мала можливість поспілкуватися з королівським подружжям Чарльза та Камілли. Атмосфера була дуже теплою, попри офіційний формат події, і відчувалася щира зацікавленість у розмові", — зазначила Стефанішина.

Ольга Стефанішина зустрілися з королевою Каміллою
Ольга Стефанішина та королева Камілла. Фото: facebook.com/olga.kravets.796

Вона також наголосила, що британський монарх окремо звернувся до української делегації.

Читайте також:

"Особливо приємно відзначити, що серед численних поважних гостей король Чарльз ІІІ знайшов можливість окремо привітати посла України та висловити свою підтримку українському народу. Це важливий сигнал солідарності у складний для нашої держави час", — підкреслила дипломатка.

Стефанішина додала, що візит має історичне значення.

"Це особливо цінно, зважаючи на історичність візиту: вперше за 19 років британський монарх прибув до Сполучених Штатів. Такі події підкреслюють рівень міжнародної взаємодії та увагу до глобальних викликів", — сказала вона.

Ольга Стефанішина зустрілися з королем Великої Британії
Повідомлення Ольги Стефанішиної. Фото: скриншот з Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 квітня британських монарх разом із дружиною прибув з офіційним візитом до США. Король Чарльз та королева Камілла зустрілися з президентом Дональдом Трампом і першою леді Меланією.

Крім того, ми писали, що Ольга Стефанішина стала свідком стрілянини під час вечері для кореспондентів у США. Чоловік намагався скоїти замах на Трампа. 

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації