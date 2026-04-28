Стефанішина зустрілася з королем Чарльзом під час його візиту до США
Посолка України у США Ольга Стефанішина зустрілася з королем Чарльзом III та його дружиною, королевою Каміллою. Королівське подружжя вперше за 19 років відвідало Сполучені Штати.
Про це пані посол повідомила у Facebook, передає Новини.LIVE.
Як написала посолка, зустріч із королівським подружжям відбулася під час офіційного заходу, організованого британською стороною.
"Під час офіційного заходу, організованого послом Сполученого Королівства у США, мала можливість поспілкуватися з королівським подружжям Чарльза та Камілли. Атмосфера була дуже теплою, попри офіційний формат події, і відчувалася щира зацікавленість у розмові", — зазначила Стефанішина.
Вона також наголосила, що британський монарх окремо звернувся до української делегації.
"Особливо приємно відзначити, що серед численних поважних гостей король Чарльз ІІІ знайшов можливість окремо привітати посла України та висловити свою підтримку українському народу. Це важливий сигнал солідарності у складний для нашої держави час", — підкреслила дипломатка.
Стефанішина додала, що візит має історичне значення.
"Це особливо цінно, зважаючи на історичність візиту: вперше за 19 років британський монарх прибув до Сполучених Штатів. Такі події підкреслюють рівень міжнародної взаємодії та увагу до глобальних викликів", — сказала вона.
Як повідомляли Новини.LIVE, 27 квітня британських монарх разом із дружиною прибув з офіційним візитом до США. Король Чарльз та королева Камілла зустрілися з президентом Дональдом Трампом і першою леді Меланією.
Крім того, ми писали, що Ольга Стефанішина стала свідком стрілянини під час вечері для кореспондентів у США. Чоловік намагався скоїти замах на Трампа.