Замах на Трампа: Стефанішина стала свідком стрілянини у Вашингтоні

Посолка України в США Ольга Стефанішина стала свідком стрілянини на вечері для кореспондентів Білого дому. Вона поділилась фото відзнятими за хвилину до стрілянини та після.

"Спроба замаху на Президента США Д.Трампа. З Президентом та Першою леді США все гаразд. Пощастило тим, хто був поряд з українцями. Стрілка знешкодили, коли він намагався увірватися до кімнати", — розповіла Ольга Стефанішина.

Як писали Новини.LIVE, 26 квітня Трампа негайно евакуювали з вечері для журналістів. Це сталося після того, як прогриміло кілька вибухів, схожих на стрілянину.

Коментуючи цей інцидент, президент США сказав, що стрілка вже затримано. Він додав, що рекомендував, щоб усе йшло своєю чергою, але зазначив, що повністю керуватиметься вказівками правоохоронних органів.

Також він опублікував кадри стрілка і відеозапис, як реагувала Секретна служба США. Відомо, що чоловік увірвався на контрольно-пропускний пункт і навіть вистрілив в одного з офіцерів.

Водночас ЗМІ з'ясували, що чоловіком, який влаштував стрілянину, виявився вчитель зі штату Каліфорнія. Він зібрав "довгоствольну" зброю в слабко контрольованій зоні біля входу на терасу, після чого відкрив вогонь і кинувся в бік бального залу.

Пізніше стрілець зізнався, що цілився в посадовців Білого дому. Під час інциденту здійснено було щонайменше до восьми пострілів. Наразі триває розслідування.