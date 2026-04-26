Стрілець у США зізнався, що цілився в посадовців Білого дому

Правоохоронці біля місця стрілянини. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Підозрюваний у стрілянині в Сполучених Штатах Америки зізнався, що цілився в посадовців адміністрації Дональда Трампа. Під час інциденту здійснено було щонайменше до восьми пострілів. Наразі триває розслідування.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела, передає Новини.LIVE.

Стрілянина в США

За інформацією джерел, підозрюваний у стрілянині повідомив, що хотів застрелити посадовців адміністрації Трампа. Він не говорив конкретно, що його ціллю був лідер Штатів, а лише чиновники.

У секретній службі повідомили, що фігурант недооцінив безпеку та був зупинений при першому контакті.

"Боягуз намагався створити національну трагедію. Він недооцінив захисні можливості Секретної служби США і був зупинений при першому ж контакті", — заявив заступник директора служби Метью Квінн.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на журналіста Барака Равида, Дональд Трамп разом із високопосадовцями був евакуйований із вечері для кореспондентів Білого дому, що проходила в готелі Washington Hilton, після стрілянини.

Лідер США відзначив оперативні дії секретної служби та правоохоронців, заявивши, що нападника затримано. Також він оприлюднив фото ймовірного стрільця.

За інформацією ЗМІ, нападником міг бути 31-річний учитель із Каліфорнії. Ймовірно, він заздалегідь підготував зброю в зоні з низьким рівнем контролю біля входу на терасу, після чого відкрив вогонь.

А начальник поліції округу Колумбія Джеффрі Керолл повідомив, що зловмисник мав дробовик, пістолет та декілька ножів.