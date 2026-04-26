Стрелок в США признался, что целился в чиновников Белого дома

Подозреваемый в стрельбе в Соединенных Штатах Америки признался, что целился в чиновников администрации Дональда Трампа. Во время инцидента осуществлено было по меньшей мере до восьми выстрелов. Сейчас продолжается расследование.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, передает Новини.LIVE.

По информации источников, подозреваемый в стрельбе сообщил, что хотел застрелить чиновников администрации Трампа. Он не говорил конкретно, что его целью был лидер Штатов, а только чиновники.

В секретной службе сообщили, что фигурант недооценил безопасность и был остановлен при первом контакте.

"Трус пытался создать национальную трагедию. Он недооценил защитные возможности Секретной службы США и был остановлен при первом же контакте", — заявил заместитель директора службы Мэтью Куинн.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Барака Равида, Дональд Трамп вместе с высокопоставленными чиновниками был эвакуирован с ужина для корреспондентов Белого дома, проходившего в отеле Washington Hilton, после стрельбы.

Лидер США отметил оперативные действия секретной службы и правоохранителей, заявив, что нападавший задержан. Также он обнародовал фото предполагаемого стрелка.

По информации СМИ, нападавшим мог быть 31-летний учитель из Калифорнии. Вероятно, он заранее подготовил оружие в зоне с низким уровнем контроля у входа на террасу, после чего открыл огонь.

А начальник полиции округа Колумбия Джеффри Кэролл сообщил, что у злоумышленника был дробовик, пистолет и несколько ножей.