Україна
Стрелок в США признался, что целился в чиновников Белого дома

Стрелок в США признался, что целился в чиновников Белого дома

Дата публикации 26 апреля 2026 11:35
Стрелок в США признался, что целился в чиновников Белого дома
Правоохранители возле места стрельбы. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Подозреваемый в стрельбе в Соединенных Штатах Америки признался, что целился в чиновников администрации Дональда Трампа. Во время инцидента осуществлено было по меньшей мере до восьми выстрелов. Сейчас продолжается расследование.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, передает Новини.LIVE.

Стрельба в США

По информации источников, подозреваемый в стрельбе сообщил, что хотел застрелить чиновников администрации Трампа. Он не говорил конкретно, что его целью был лидер Штатов, а только чиновники.

В секретной службе сообщили, что фигурант недооценил безопасность и был остановлен при первом контакте.

"Трус пытался создать национальную трагедию. Он недооценил защитные возможности Секретной службы США и был остановлен при первом же контакте", — заявил заместитель директора службы Мэтью Куинн.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Барака Равида, Дональд Трамп вместе с высокопоставленными чиновниками был эвакуирован с ужина для корреспондентов Белого дома, проходившего в отеле Washington Hilton, после стрельбы.

Лидер США отметил оперативные действия секретной службы и правоохранителей, заявив, что нападавший задержан. Также он обнародовал фото предполагаемого стрелка.

По информации СМИ, нападавшим мог быть 31-летний учитель из Калифорнии. Вероятно, он заранее подготовил оружие в зоне с низким уровнем контроля у входа на террасу, после чего открыл огонь.

А начальник полиции округа Колумбия Джеффри Кэролл сообщил, что у злоумышленника был дробовик, пистолет и несколько ножей.

США Дональд Трамп стрельба
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
