Покушение на Трампа: Стефанишина стала свидетелем стрельбы в Вашингтоне

Покушение на Трампа: Стефанишина стала свидетелем стрельбы в Вашингтоне

Дата публикации 26 апреля 2026 13:00
Ольга Стефанишина во время стрельбы в Вашингтоне. Фото: facebookolga.kravets.796

Посол Украины в США Ольга Стефанишина стала свидетелем стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома. Она поделилась фото снятыми за минуту до стрельбы и после.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ольгу Стефанишину.

Стефанишина была свидетелем покушения на Трампа

"Попытка покушения на Президента США Д.Трампа. С Президентом и Первой леди США все в порядке. Повезло тем, кто был рядом с украинцами. Стрелка обезвредили, когда он пытался ворваться в комнату", — рассказала Ольга Стефанишина.

Ужин для корреспондентов Белого дома. Фото: facebookolga.kravets.796
Замах на Дональда Трампа
Фото после стрельбы в Вашингтоне. Фото: facebookolga.kravets.796

Что известно о покушении на Трампа

Как писали Новини.LIVE, 26 апреля Трампа немедленно эвакуировали с ужина для журналистов. Это произошло после того, как прогремело несколько взрывов, похожих на стрельбу.

Комментируя этот инцидент, президент США сказал, что стрелок уже задержан. Он добавил, что рекомендовал, чтобы все шло своим чередом, но отметил, что будет полностью руководствоваться указаниями правоохранительных органов.

Также он опубликовал кадры стрелка и видеозапись, как реагировала Секретная служба США. Известно, что мужчина ворвался на контрольно-пропускной пункт и даже выстрелил в одного из офицеров.

В то же время СМИ выяснили, что мужчиной, который устроил стрельбу, оказался учитель из штата Калифорния. Он собрал "длинноствольное" оружие в слабо контролируемой зоне у входа на террасу, после чего открыл огонь и бросился в сторону бального зала.

Позже стрелок признался, что целился в чиновников Белого дома. Во время инцидента осуществлено было по меньшей мере до восьми выстрелов. Сейчас продолжается расследование.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
