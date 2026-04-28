У США вперше провели військовий парад для короля Британії

У США вперше провели військовий парад для короля Британії

Дата публікації: 28 квітня 2026 22:15
У США вперше провели військовий парад для короля Британії
Візит короля Великої Британії Чарльза III до США. Фото: Reuters

У США вперше в історії відбувся військовий парад на честь британського монарха. Урочистість організували під час офіційного візиту короля Чарльза ІІІ до Вашингтона. Подія стала частиною ширшої програми державного прийому та підкреслила союзницькі відносини між країнами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням Fox News.

Трамп влаштував парад для Чарльза ІІІ у Білому домі

Історичний парад пройшов на території Білого дому за ініціативи президента Дональда Трампа. Разом із королем Чарльзом ІІІ та королевою Каміллою він спостерігав за церемонією з балкона Трумена.

Урочистий марш відбувся на Південній галявині резиденції президента США.

У параді взяли участь близько 500 військових, які представляли всі шість родів військ Сполучених Штатів. Серед них — армія, морська піхота, військово-морські та повітряні сили, берегова охорона, а також космічні сили, створені під час першої каденції Трампа.

Візит британського монарха до США триває за насиченою програмою. Зокрема, Чарльз ІІІ має виступити перед обома палатами Конгресу — він стане другим монархом Великої Британії, який отримає таку можливість.

Завершиться день урочистим банкетом у Білому домі на честь королівського подружжя.

Новини.LIVE інформували, що 27 квітня король Великої Британії Чарльз III разом із королевою Каміллою прибув до США з державним візитом. Він відбувається за графіком, попри інцидент зі стріляниною у Вашингтоні напередодні.

Новини.LIVE також писали, що пані посол України у США Ольга Стефанішина провела зустріч із королем Великої Британії Чарльзом III та королевою Каміллою під час їхнього візиту до США. За її словами, розмова відбулася у теплій атмосфері, а монарх окремо висловив підтримку Україні.

США Дональд Трамп король Чарльз ІІІ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
