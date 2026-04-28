Чарльз III готується до виступу в Конгресі: деталі другого дня візиту

Король Великої Британії Чарльз та королева Камілла разом із президентом США Дональдом Трампом та першою леді Меланією.

Король Великої Британії Чарльз III та королева Камілла розпочали свій перший державний візит до США за останні 19 років. У понеділок, 27 квітня, монарх зустрівся з президентом Дональдом Трампом у Білому домі, що стало початком чотириденної дипломатичної місії, спрямованої на зміцнення трансатлантичних зв'язків на тлі розбіжностей щодо війни в Ірані.

Програма візиту Чарльза III до США — з ким зустрінеться монарх

Перший день державного візиту розпочався з офіційного прийому у Південному портику Білого дому, де подружжя Трампів зустріло британську королівську пару. Після нетривалого чаювання у Зеленій кімнаті Трамп особисто провів для короля екскурсію територією резиденції, зокрема показав оновлену пасіку на Південній галявині.

Офіційна частина вечора перемістилася до резиденції британського посла, де відбулася садова вечірка на 650 гостей. Серед запрошених були помічені не лише впливові політики, як-от спікер Майк Джонсон чи міністр фінансів Скотт Бессент, а й відомі громадські діячі та спортсмени, зокрема олімпійський чемпіон Том Дейлі.

Стосунки між країнами стали напруженими через критику Трампа на адресу британського прем'єра Кіра Стармера щодо обмеження доступу американської авіації до баз для ударів по Ірану. Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News підкреслив, що покладає великі надії саме на авторитет короля Чарльза:

"Він представляє свою країну так, як ніхто інший не може цього зробити. Я вірю, що цей візит допоможе нам знайти спільну мову та відновити той рівень відносин, який завжди був між нашими державами".

Програма візиту залишається надзвичайно щільною. У вівторок на Чарльза III чекає історичний виступ перед обома палатами Конгресу — він стане лише другим британським монархом в історії, хто виголосить таку промову.

Також запланована державна вечеря та огляд військового параду за участі всіх родів військ США. Завершиться турне відвідинами меморіалу 11 вересня у Нью-Йорку та першим офіційним візитом монарха на Бермудські острови.

