Трамп відповів на звинувачення нападника у насильстві

Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп назвав "хворою людиною" 31-річного Коула Томаса Аллена, який вчинив замах на нього та членів адміністрації під час вечері кореспондентів Білого дому, та рішуче відкинув звинувачення у насильстві, викладені в маніфесті нападника. Зокрема, чоловік звинуватив його у педофілії, зґвалтуваннях та державній зраді.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Трамп висловився про звинувачення стрільця у маніфесті

Дональд Трамп емоційно відреагував на ці закиди.

"Мене пов'язали з речами, які не мають до мене жодного стосунку. Мене повністю виправдали... Так, він це написав. Але я — не ґвалтівник. Я нікого не ґвалтував. Я читав цей маніфест. Він хвора людина", — сказав Дональд Трамп.

Президент наголосив, що Аллен раніше був віруючим християнином, але згодом трансформувався в "антихристиянина". За словами Трампа, родина нападника навіть намагалася попередити правоохоронців про зміни в його психіці. У своєму тексті Аллен також висміяв "зарозумілу" відсутність безпеки у готелі Hilton, зазначивши, що спокійно пройшов всередину з арсеналом зброї, бо жодна людина не бачила у ньому загрози.

Після інциденту Трамп підняв питання про вразливість цивільних об'єктів для проведення заходів такого рівня. Він заявив, що такої ситуації ніколи б не сталося, якби на території Білого дому вже була завершена спеціальна захищена бальна зала.

"Ця подія ніколи б не відбулася, враховуючи військово-секретну бальну залу, яка зараз будується в Білому домі. Її неможливо побудувати достатньо швидко!" — заявив Трамп.

Новини.LIVE писали, що стрілянина сталася ввечері 25 квітня у готелі Hilton під час щорічної вечері Асоціації кореспондентів Білого дому. Нападник подорожував поїздом Amtrak з Лос-Анджелеса через Чикаго до Вашингтона. Оскільки пасажири поїздів у США не проходять через металошукачі, він зміг безперешкодно перевезти дробовик, пістолет та кілька ножів.

Увечері суботи на контрольно-пропускному пункті готелю Аллен вистрілив з дробовика в агента Секретної служби. Куля влучила в захисний жилет офіцера, що врятувало йому життя, а самого нападника затримали на місці. Через постріли Дональда Трампа, першу леді Меланію, віцепрезидента Джей Ді Венса та членів Кабінету міністрів екстрено евакуювали з місця події.

Наразі Аллену пред'явили федеральні звинувачення у замаху на вбивство посадової особи та нападі на офіцера. ФБР продовжує вивчати його минуле, а сам президент попросив перенести офіційну вечерю на 30 днів через загрозу політичного насильства.