Після замаху Трамп наполягає на будівництві бальної зали

Президент США Дональд Трамп заявив, що нещодавній інцидент із замахом лише підтвердив необхідність будівництва захищеної бальної зали в Білому домі. Він наголосив, що ця ідея обговорюється вже багато років. За його словами, новий об’єкт має підвищити рівень безпеки президентської резиденції.

Президент США Дональд Трамп зазначив, що події минулої ночі стали черговим аргументом на користь зведення великої захищеної бальної зали на території Білого дому.

Він стверджує, що подібні ініціативи підтримували президенти та силові структури США протягом десятиліть. За словами глави Білого дому, новий об’єкт уже перебуває на етапі будівництва та має найвищий рівень безпеки.

"Цей інцидент ніколи б не стався, якби в Білому домі вже була бальна зала з вищим рівнем військової секретності, яка зараз перебуває на стадії будівництва. Його неможливо побудувати досить швидко", — заявив Трамп.

Крім того, він підкреслив, що проєкт передбачає сучасні системи захисту та ізольовану конструкцію без можливості несанкціонованого доступу.

Окремо він розкритикував судові спроби зупинити будівництво, назвавши їх безпідставними. На його думку, реалізація проєкту не повинна затримуватися і вже відповідає запланованим термінам.

"Ніщо не повинно перешкоджати будівництву бальної зали, яке відбувається в межах бюджету та значно випереджає графік", — наголосив Трамп.

Новини.LIVE інформували, що у суботу ввечері, 25 квітня (за Києвом ранок 26 квітня), під час вечері за участі Президента США Дональд Трамп у Вашингтоні сталася стрілянина в готелі, де проходив захід для журналістів Білого дому. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі, — ним виявився вчитель із Каліфорнії. Інцидент стався біля зони входу на територію заходу, після чого пролунали постріли.

Новини.LIVE також писали, що підозрюваний у стрілянині в США заявив, що його метою були посадовці адміністрації президента Дональд Трамп. За даними слідства, він здійснив кілька пострілів, однак не уточнював, що планував напад саме на главу держави.