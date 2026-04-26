После покушения Трамп настаивает на строительстве бального зала

Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавний инцидент с покушением лишь подтвердил необходимость строительства защищенного бального зала в Белом доме. Он отметил, что эта идея обсуждается уже много лет. По его словам, новый объект должен повысить уровень безопасности президентской резиденции.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social в воскресенье, 26 апреля.

Трамп о необходимости строительства бального зала в Белом доме

Президент США Дональд Трамп отметил, что события прошлой ночи стали очередным аргументом в пользу возведения большого защищенного бального зала на территории Белого дома.

Он утверждает, что подобные инициативы поддерживали президенты и силовые структуры США на протяжении десятилетий. По словам главы Белого дома, новый объект уже находится на этапе строительства и имеет самый высокий уровень безопасности.

"Этот инцидент никогда бы не произошел, если бы в Белом доме уже был бальный зал с высшим уровнем военной секретности, который сейчас находится на стадии строительства. Его невозможно построить достаточно быстро", — заявил Трамп.

Кроме того, он подчеркнул, что проект предусматривает современные системы защиты и изолированную конструкцию без возможности несанкционированного доступа.

Отдельно он раскритиковал судебные попытки остановить строительство, назвав их безосновательными. По его мнению, реализация проекта не должна задерживаться и уже соответствует запланированным срокам.

"Ничто не должно препятствовать строительству бального зала, которое происходит в рамках бюджета и значительно опережает график", — подчеркнул Трамп.

Скриншот сообщения Трампа/Truth Social

Новини.LIVE информировали, что в субботу вечером, 25 апреля (по Киеву утро 26 апреля), во время ужина с участием Президента США Дональд Трамп в Вашингтоне произошла стрельба в отеле, где проходило мероприятие для журналистов Белого дома. Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в нападении, — им оказался учитель из Калифорнии. Инцидент произошел возле зоны входа на территорию мероприятия, после чего раздались выстрелы.

Новини.LIVE также писали, что подозреваемый в стрельбе в США заявил, что его целью были чиновники администрации президента Дональд Трамп. По данным следствия, он произвел несколько выстрелов, однако не уточнял, что планировал нападение именно на главу государства.